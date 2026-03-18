Το επεισόδιο Άδωνι-Ζωής στη Βουλή και το σχόλιο του Πορτοσάλτε: «Εκτός κι αν είναι ο χαφιές εκεί μέσα» (vid)

Επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άρης Πορτοσάλτε κατά την διάρκεια της εκπομπής «Live You», μετά την προβολή του έντονου επεισοδίου που έλαβε χώρα στη Βουλή, με τον Άδωνι Γεωργιάδη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Συγκεκριμένα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου βιντεοσκοπούσε με το κινητό της τον Άδωνι Γεωργιάδη ενώ εκείνος έτρωγε ένα κρακεράκι. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος κάλεσε τον Πρόεδρο της Βουλής στην έδρα.

Ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε το επεισόδιο λέγοντας: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Αν η κυρία, προετοιμαζόμενη για Πρωθυπουργός, είναι και TikToker και ετοιμάζεται για καριέρα influencer, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Εκεί έχουμε τις κάμερες του κοινοβουλίου και αν συμπεριφέρθηκε απρεπώς ο Υπουργός, να το δείξει η κάμερα, δεν το δείχνει ο ένας στον άλλον».

Και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ πρόσθεσε: «Δηλαδή, εκτός κι αν η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι και ο χαφιές της ιστορίας εκεί μέσα. Θέλω να πω, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της; Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πολιτικός, πόσω μάλλον αρχηγός, να κυκλοφορεί με κάμερα στο χέρι και να βιντεοσκοπεί τους συναδέλφους στην αίθουσα ολομέλειας ή στις αίθουσες των επιτροπών, συγγνώμη, αλλά έχει παρεκτραπεί πλήρως».

