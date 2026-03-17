Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλά για ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου και προαναγγέλλει νέες κινήσεις κατά των οργανωμένων ομάδων.

Ενδείξεις οπαδικού κινήτρου πίσω από τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά «βλέπει» ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια από τη Θεσσαλονίκη, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λόγω της εξέλιξης της διαδικασίας.

«Το πρόσφατο περιστατικό της ανθρωποκτονίας εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υπόβαθρου, αλλά η πλήρης διαλεύκανσή του ανήκει από εδώ και πέρα στην ανάκριση και σε όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην ελληνική Δικαιοσύνη», σημείωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην κύρια ανάκριση.

Το βάρος στις έρευνες και τη δράση των Αρχών

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο έργο των διωκτικών αρχών, τονίζοντας ότι η υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες για το οργανωμένο έγκλημα, οι οποίες συνεχίζουν να συνδράμουν τη Δικαιοσύνη.

«Το Τμήμα Δίωξης κατά Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας του Οργανωμένου Εγκλήματος της Βόρειας Ελλάδας, το ελληνικό FBI, που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση, αφενός συνεπικουρεί το έργο της κύριας ανάκρισης, αφετέρου διενεργεί αυτοτελώς αστυνομικές έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν μπορούμε να σας αναφέρουμε περισσότερα στοιχεία, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στην κύρια ανάκριση», υπογράμμισε.

Η βία φεύγει από τα γήπεδα

Παρουσιάζοντας στοιχεία από τη δράση της ΕΛ.ΑΣ., ο Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι από τον Φεβρουάριο του 2024, όταν επαναλειτούργησαν τα γήπεδα, έχουν πραγματοποιηθεί 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις, ενώ 196 άτομα κατηγορήθηκαν, εκ των οποίων 13 έχουν προφυλακιστεί.

Όπως σημείωσε, έχουν εξαρθρωθεί τρεις εγκληματικές οργανώσεις, με δύο εξ αυτών να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών εκμεταλλευόμενες την οπαδική τους ιδιότητα, ενώ μία ακόμη εμπλέκεται σε επιθέσεις κατά φιλάθλων αντίπαλων ομάδων.

«Οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν εξαρθρώσει μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που κινούνταν μέσα και γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ομάδες που αποτελούνταν από μπράβους, εκβιαστές, διακινητές ναρκωτικών και όπλων, χούλιγκανς, με δράση σε κλοπές και διαρρήξεις», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η εικόνα εντός των γηπέδων έχει βελτιωθεί, αλλά το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί, απλώς έχει αλλάξει μορφή.

«Υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα. Είναι αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις παλιές δομές των οργανωμένων φιλάθλων και να μεταφέρουν τη βία εκτός αθλητικών χώρων», είπε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «αυτή η δραστηριότητα θα μας βρει απέναντι και θα βρει απέναντί της τον νόμο».

Νέες κινήσεις και αυστηροποίηση του πλαισίου

Ο υπουργός αποκάλυψε ότι έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση, με εντολή του εποπτεύοντος εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη διερεύνηση της δράσης αυτών των ομάδων.

«Δεν θα μείνουμε όμως εδώ. Το πρόσφατο περιστατικό αποτελεί οδηγό και για άλλες δράσεις στο νομοθετικό πεδίο», ανέφερε, προαναγγέλλοντας αλλαγές που θα στοχεύουν κυρίως στη συμμετοχή ανηλίκων.

«Προχωράμε στη βελτίωση των διατάξεων που σχετίζονται με τη συμμετοχή ανηλίκων σε αξιόποινες πράξεις, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ενήλικοι χρησιμοποιούν ή στρατολογούν ανηλίκους για τέτοιους σκοπούς», σημείωσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για διεύρυνση της έρευνας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, ώστε να χαρτογραφηθούν όλες οι εγκληματικές ομάδες που χρησιμοποιούν το οπαδικό στοιχείο ως κάλυψη.

«Υπάρχουν ομάδες που χρησιμοποιούν το οπαδικό κίνητρο για να συνεχίσουν εγκληματικές δραστηριότητες, πλέον μακριά από τα γήπεδα. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να τους διαλύσουμε, να συλληφθούν και να παρουσιαστούν στη Δικαιοσύνη», κατέληξε.

