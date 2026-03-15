Χρυσοχοΐδης για την δολοφονία του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ: «Φαίνεται να υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο» (vid)

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η δολοφονία του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, όπως όλα δείχνουν φαίνεται να έχει οπαδικό υπόβαθρο.

Καλεσμένος στο στούντιο της ΕΡΤ ήταν το πρωί της Κυριακής (15/3) ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, που έπεσε νεκρός από μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης (12/3).

«Υπάρχουν οπαδικά κίνητρα, υπάρχει οπαδικό υπόβαθρό, αλλά δεν είναι ακριβώς οπαδική βία. Πρόκειται ξεκάθαρα για βία», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαρθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα», συνέχισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

«Πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα και οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση έλαβε χώρα μέσα σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα και αφού προηγήθηκε διαπληκτισμός, ο νεαρός βρέθηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο, τραυματισμένος πισώπλατα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν κάτοικοι της περιοχής -κάποιοι από τους οποίους είδαν το αδιανόητο σκηνικό να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους- για να συνδράμουν τον νεαρό, ενώ μετά από λίγα λεπτά κατέφθασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφερε τον 20χρονο στο νοσοκομείο στο ΑΧΕΠΑ.

Εκεί, οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο νεαρός κατέληξε περίπου μετά από δυόμιση ώρες.

