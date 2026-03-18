Ο Bill Gates χτύπησε το καμπανάκι και μια κορυφαία εταιρεία AI έδωσε λίστα με τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν

Μια κορυφαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης δημοσίευσε μια λίστα με επαγγέλματα που κινδυνεύουν να αντικατασταθούν, μετά από προειδοποίηση του Bill Gates.

Η τεχνητή νοημοσύνη στις μέρες μας παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, καθώς όλο και περισσότεροι βασίζονται σε αυτή για διάφορες εργασίες ή ερωτήματα.

Παρά την έλλειψη αξιοπιστίας της σε ορισμένες περιπτώσεις, αρκεί να κάνετε μια ερώτηση στη Google για να δείτε ότι οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται στην κορυφή των αποτελεσμάτων και γίνονται η βασική επιλογή σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Φυσικά, όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταφράζει παραγράφους σε δευτερόλεπτα ή να δίνει ιστορικές απαντήσεις που ίσως απαιτούσαν εβδομάδες έρευνας, ήταν ίσως αναμενόμενο ότι οι εταιρείες θα έβλεπαν την τεχνολογία ως μια βιώσιμη εναλλακτική για την αντικατάσταση ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. Και όλα αυτά χωρίς κόστος.

Ποιοι κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

Έτσι όσοι έχουν εκπαιδευτεί για χρόνια, όπως ιστορικοί και μεταφραστές, διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο απώλειας της εργασίας τους, κάτι που επισημάνθηκε και από τη λίστα της Microsoft με τα επαγγέλματα υψηλού κινδύνου.

Και τώρα η Anthropic, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που εμφανίστηκε το 2026, υποστηρίζει ότι μια ύφεση για τους «εργαζόμενους γραφείου» αποτελεί μια πολύ τρομακτική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μεγαλύτερης ηλικίας, οι υψηλά μορφωμένοι και οι καλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, καθώς γίνεται όλο και πιο αποδεκτό η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαθιστά ανθρώπους στην εργασία.

Όπως είναι αναμενόμενο, όσοι εργάζονται με αριθμούς και υπολογιστές βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο, καθώς η Anthropic υποστηρίζει ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ήδη να διαχειριστούν περίπου το 94% των καθηκόντων τους.

Οι διοικητικές και γραμματειακές θέσεις αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες, με την Anthropic να ισχυρίζεται ότι το λογισμικό της, Claude, θα μπορούσε να αναλάβει το 90% αυτών των ρόλων.

Ποιοι είναι ασφαλείς

Τα επαγγέλματα που απαιτούν φυσική παρουσία φαίνεται να είναι προς το παρόν ασφαλή, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δύσκολα θα αντικαταστήσει μάγειρες, μπάρμαν ή λαντζέρηδες.

Ωστόσο, ο Bill Gates φαίνεται να διαφωνεί, καθώς δήλωσε πρόσφατα ότι μόνο τρεις κατηγορίες επαγγελμάτων θα είναι ασφαλείς από την τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι προγραμματιστές, βιολόγοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας είναι τα μόνα επαγγέλματα που δεν είναι πιθανό να αντικατασταθούν σύντομα από την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ δημοσιογράφοι και συγγραφείς εμφανίζονται ανησυχητικά ψηλά στη λίστα της Microsoft με τα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο.

