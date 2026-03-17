Δολοφονία 20χρονου στην Θεσσαλονίκη: Νέα προθεσμία έλαβε ο 23χρονος κατηγορούμενος

Νέα προθεσμία έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Νέα προθεσμία ζήτησε κι έλαβε από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3).

Ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Οι συνήγοροί του ζήτησαν τη χορήγηση νέας προθεσμίας, αίτημα που έγινε δεκτό (είχε προηγηθεί η πρώτη προθεσμία το περασμένο Σάββατο). Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να απολογηθεί αύριο (18/3) το μεσημέρι.

Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί κι ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα κι ένα ακόμη άτομο. Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 23χρονος φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Άρη, ενώ το θύμα ήταν οργανωμένος φίλαθλος του ΠΑΟΚ.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 20χρονος να είχε στήσει ενέδρα μαζί με δύο φίλους του στον 23χρονο, με σκοπό να του επιτεθούν. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που ακολούθησε, ο νεαρός φέρεται να μαχαίρωσε τον 20χρονο στον θώρακα, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης διέφυγε από το σημείο, ενώ οι Αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τον εντοπισμό του. Ο τραυματισμένος 20χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

