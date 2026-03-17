Δολοφονία στην Καλαμαριά: Σήμερα η κρίσιμη απολογία του 23χρονου – «Ήμουν σε άμυνα» υποστηρίζει

Ο 23χρονος περνά το κατώφλι της ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη, επιμένοντας ότι δέχθηκε επίθεση και αντέδρασε σε κατάσταση άμυνας και πανικού.

Η υπόθεση που πάγωσε τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη χώρα μπαίνει σήμερα σε κρίσιμο σημείο, με τον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά να απολογείται ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας.

Η υπόθεση, που από την αρχή είχε έντονο οπαδικό υπόβαθρο, μπαίνει σήμερα σε κομβικό σημείο, με τη σημερινή απολογία να παίζει καθοριστικό ρόλο για τη συνέχεια.

Το αφήγημα της άμυνας και οι κατηγορίες

Ο 23χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, με βασική αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ του αποδίδονται επίσης τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει προανακριτικά, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα ατόμων που του επιτέθηκαν. Ο ίδιος κάνει λόγο για τρία έως πέντε άτομα, τα οποία τον χτυπούσαν στο κεφάλι και το σώμα, ακόμη και με αντικείμενα όπως σφυρί.

Όπως περιγράφει, έπεσε στο έδαφος και μέσα σε κατάσταση πανικού χρησιμοποίησε το μαχαίρι που είχε μαζί του, ισχυριζόμενος ότι ενήργησε για να προστατευθεί, χωρίς πρόθεση να σκοτώσει. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε χρησιμοποίησα ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε.

Τα ευρήματα και τα ανοιχτά ερωτήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο κατηγορούμενος έφερε τραύματα, μεταξύ των οποίων θλαστικά τραύματα στο κεφάλι που χρειάστηκαν ράμματα, εκδορές και κακώσεις στο σώμα.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα που θα κληθεί να απαντηθεί είναι αν τα στοιχεία αυτά αρκούν για να στοιχειοθετήσουν ισχυρισμό άμυνας ή αν πρόκειται για μια υπόθεση που θα παραμείνει στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Παράλληλα, ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε το θύμα, αποδίδοντας την επίθεση σε οπαδικά κίνητρα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ασκηθεί διώξεις και σε άλλα άτομα που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με το θύμα. Ένας 19χρονος έχει ήδη συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί, ενώ ένα ακόμη άτομο αναζητείται από τις αρχές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, συμμετοχή σε συμμορία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Η έκκληση της μητέρας και η ανθρώπινη διάσταση

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, η μητέρα του 20χρονου έχει απευθύνει δημόσια έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του παιδιού της, μιλώντας για έναν πόνο «βουβό και αβάσταχτο».

Αναλυτικά η δήλωση της μητέρας του 20χρονου:

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη.

Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω. Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας.

Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά.

Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ