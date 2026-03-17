Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που ο πύραυλος πέφτει κοντά στον ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ

Τη στιγμή της έκρηξης κατέγραψε συνεργείο του ΣΚΑΪ στη Σιδώνα.

Τη στιγμή της πυραυλικής επίθεσης σε ένα προάστιο της Σιδώνας, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Λιβάνου, κατέγραψε η κάμερα του ΣΚΑΪ. Το συμβάν έλαβε χώρα το πρωί της Τρίτης 17/03.

Συγκεκριμένα, στο σημείο βρισκόταν ο απεσταλμένος του καναλιού στη Βηρυτό, Χρήστος Νικολαΐδης μαζί με τον οπερατέρ του, ενώ η στιγμή της έκρηξης καταγράφεται ξεκάθαρα στο πλάνο, με τον θόρυβο που ακούγεται να είναι πραγματικά εκκωφαντικός.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πυραυλικής επίθεσης ήταν να καταστραφεί ολοσχερώς ένα σπίτι, με τους κατοίκους να είναι σοκαρισμένοι και εξαγριωμένοι από το συμβάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χωριό στο οποίο έλαβε χώρα η ισραηλινή επίθεση, διοικείται από τη Χεζμπολάχ.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:

