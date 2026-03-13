Συνετρίβη αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού σε επιχείρηση στο Ιράκ

Αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, σύμφωνα με τη CENTCOM.

Τη συντριβή ενός αμερικανικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού τύπου KC-135 Stratotanker στο Ιράκ ανακοίνωσε το U.S. Central Command (CENTCOM), το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ιπτάμενο τάνκερ κατέπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ενώ συμμετείχε σε στρατιωτική αποστολή στο πλαίσιο της επιχείρησης Επική Οργή που στρέφεται κατά του Ιράν.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό δεν συνδέεται με εχθρικά ή φίλια πυρά.

Δύο αεροσκάφη ενεπλάκησαν στο περιστατικό

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της CENTCOM, στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη. Το ένα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ενώ το δεύτερο κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια.

«Το περιστατικό συνέβη σε φιλικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια της συντριβής ή για την κατάσταση του πληρώματος του αεροσκάφους.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των μελών του πληρώματος, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Το KC-135 Stratotanker αποτελεί ένα από τα βασικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτρέποντας σε μαχητικά και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη να παραμένουν στον αέρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

