Εικόνες ντροπής στα βραβεία Όσκαρ 2026: «Οι πλούσιοι αφήνουν τα σκουπίδια τους για τους φτωχούς»

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι εικόνες του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, αμέσως μετά την τελετή των φετινών βραβείων Όσκαρ.

Η 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ άφησε πολλές στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες, όμως μια εικόνα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν έχει καμία σχέση με τη λάμψη που χαρακτηρίζει την εκδήλωση. Πρόκειται για το Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, το οποίο μετά το τέλος της τελετής ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Μια εικόνα που κοινοποιήθηκε στο X (Twitter) προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων. Μπουκάλια, κουτιά από ποπ κορν, συσκευασίες φαγητού... Υπάρχουν τα πάντα στο πάτωμα, και οι χρήστες των social media δεν άργησαν να επικρίνουν τις διασημότητες του Χόλιγουντ για την έλλειψη καθαριότητας, παρουσιάζοντας ένα παράδειγμα που κανείς δεν θα έπρεπε να ακολουθεί.

Μια εικόνα που προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media

«Οι πλούσιοι αφήνουν τα σκουπίδια τους για τους φτωχούς, όπως πάντα», γράφει ένας χρήστης. Ένας άλλος σχολιάζει ειρωνικά: «Είναι τόσο εκλεπτυσμένοι και με κλάση. Πολύ ανώτεροι από τους απλούς ανθρώπους».

Η «εικόνα της ντροπής» από τα Όσκαρ 2026 έδωσε αφορμή και για χιουμοριστικά σχόλια, όπως ενός χρήστη που αναφέρθηκε στη μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, «Μια μάχη μετά την άλλη», συνοδεύοντας την εικόνα με την ευρηματική φράση: «Ένα μπουκάλι μετά το άλλο».

Δεν είναι σπάνιο να βλέπει κανείς ανθρώπους να αφήνουν τα σκουπίδια τους στις αίθουσες κινηματογράφου μετά το τέλος μιας προβολής, χωρίς να σκέφτονται τους άλλους και χωρίς να μαζεύουν τα δικά τους απορρίμματα.

