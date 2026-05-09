Αστυνομικοί κατέθεσαν αγωγή στον Μπεν Άφλεκ και τον Ματ Ντέιμον: Γιατί εξοργίστηκαν με την ταινία «The Rip»

Δύο αστυνομικοί κατέθεσαν αγωγή στον Μπεν Άφλεκ και τον Ματ Ντέιμον. Όλα όσα ισχυρίστηκαν για την ταινία «The Rip».

Η ταινία «Τhe Rip» των Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ, εμπνευσμένη από μια καταδίωξη ναρκωτικών το 2016 στη Νότια Φλόριντα φέρεται να «κατέστρεψε τη φήμη ορισμένων βοηθών του γραφείου του σερίφη του Μαϊάμι», το περιεχόμενο μήνυσης στους σταρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αγωγή κατατέθηκε από δύο αστυνομικούς εναντίον της εταιρείας παραγωγής των Ματ και Μπεν, Artists Equity, και ισχυρίζεται ότι η ταινία τους στο Netflix έβλαψε άδικα τους εκπροσώπους των πραγματικών αστυνομικών που εμπλέκονταν.

