«Οδύσσεια»: Νέο trailer για την πολυαναμενόμενη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν - Η σκηνή με τον Κύκλωπα

Η Οδύσσεια θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

'Oσο πλησιάζουμε στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, θα μας δίνονται όλο και περισσότερες εικόνες. Πρόσφατα μάθαμε από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη πως το φιλμικό έπος δεν θα ξεπεράσει τη διάρκεια του Οπενχάιμερ (3 ώρες). Μόλις λίγες ώρες πριν, η Universal κυκλοφόρησε ένα ακόμη trailer (πιο ουσιαστικό αυτή τη φορά), στο οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά και τον Κύκλωπα.

Στο trailer των δυόμιση λεπτών, βλέπουμε την Τροία να φλέγεται, τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα να μάχεται με τον Κύκλωπα, ενώ ο Αντίνοος του Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης. Στην κινηματογραφική μεταφορά του Κρίστοφερ Νόλαν, πρωταγωνιστεί επίσης η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της γυναίκας του Οδυσσέα, Πηνελόπης, ο Τόμ Χόλαντ ως γιος τους, η Ζεντάγια ως θεά της σοφίας, Αθηνά, και η Σαρλίζ Θερόν ως θεά της μαγείας, Κίρκη.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr