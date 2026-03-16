Το αφρικανικό... αυτοκινητάκι με το οποίο μπορείς να κάνεις 50 χλμ. δωρεάν κάθε μέρα

Η Bako Motors από την Τυνησία παρουσίασε μικρο-αυτοκίνητα και μικρο-βαν με ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή, προσφέροντας έως 50 χλμ. δωρεάν ενέργειας ημερησίως και χαμηλό κόστος αγοράς.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση προχωρά με ταχύ ρυθμό παγκοσμίως, όμως στην Αφρική η ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων συναντά ακόμη εμπόδια, κυρίως λόγω της περιορισμένης υποδομής φόρτισης. Σε αυτό το περιβάλλον, μια νεοσύστατη εταιρεία από την Τυνησία επιχειρεί να δώσει μια διαφορετική λύση αξιοποιώντας τον πιο άφθονο φυσικό πόρο της ηπείρου: την ηλιακή ενέργεια.

Η Bako Motors παρουσίασε μια σειρά μικρών ηλεκτρικών οχημάτων που διαθέτουν ενσωματωμένους ηλιακούς συλλέκτες στην οροφή. Τα πάνελ αυτά επαναφορτίζουν απευθείας τις μπαταρίες λιθίου είτε το όχημα κινείται είτε παραμένει σταθμευμένο, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη αναζήτησης σταθμών φόρτισης.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, Boubaker Siala, η ηλιακή τεχνολογία μπορεί να καλύψει περισσότερο από το μισό των καθημερινών ενεργειακών αναγκών του οχήματος. Όπως επισημαίνει, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 50 χιλιόμετρα δωρεάν ενέργειας ημερησίως - δηλαδή σχεδόν 17.000 χιλιόμετρα τον χρόνο χωρίς επιπλέον κόστος φόρτισης.

Δύο μοντέλα με χαμηλό κόστος

Η γκάμα της εταιρείας περιλαμβάνει ήδη δύο βασικά μοντέλα. Το Bako B‑Van είναι ένα μικρό επαγγελματικό βαν διανομών με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου έως 400 κιλά και τιμή εκκίνησης περίπου 8.500 δολάρια.

Παράλληλα, το Bako Bee αποτελεί ένα διθέσιο αστικό μικρο-αυτοκίνητο σχεδιασμένο για καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Μπορεί να φτάσει τα 45 χλμ./ώρα και κοστίζει περίπου 6.200 δολάρια, καθιστώντας το ένα από τα πιο προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στην αγορά.

Τοπική παραγωγή και νέες θέσεις εργασίας

Σε αντίθεση με αρκετά διεθνή μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ηλιακή υποστήριξη που ξεπερνούν τις 30.000 δολάρια, η εταιρεία επιλέγει να διατηρεί χαμηλό κόστος μέσω τοπικής παραγωγής. Περισσότερο από το 40% των εξαρτημάτων -από τον χάλυβα έως τις ίδιες τις μπαταρίες- προέρχεται από προμηθευτές της περιοχής.

Η επιλογή αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη μείωση της τελικής τιμής, αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η ηλιακή υποστήριξη αντιμετωπίζει έναν από τους μεγαλύτερους προβληματισμούς των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων: το λεγόμενο «άγχος αυτονομίας». Η δυνατότητα να κερδίζει κανείς επιπλέον χιλιόμετρα απλώς αφήνοντας το αυτοκίνητο στον ήλιο προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις καθημερινές μετακινήσεις.

Σχέδια επέκτασης και βλέμμα στις εξαγωγές

Μέχρι σήμερα έχουν παραχθεί περίπου 100 οχήματα, όμως τα σχέδια ανάπτυξης είναι φιλόδοξα. Η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω σε ένα τρίτο, μεγαλύτερο μοντέλο, ενώ παράλληλα κατασκευάζει δεύτερο εργοστάσιο στην Τυνησία, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2026.

Στόχος είναι η παραγωγή περίπου 8.000 οχημάτων ετησίως, με εξαγωγές σε αγορές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ευρώπης. Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία φιλοδοξεί να αποκτήσει ρόλο στην ταχέως αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας μια λύση χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργειακής αυτονομίας.

