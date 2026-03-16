Αντιμέτωπος με κακούργημα ο Γ. Παναγόπουλος της ΓΣΕΕ: «Ξέχασε» να δηλώσει 3,2 εκατ. ευρώ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδήλωτα ποσά 3,2 εκατ. ευρώ στον έλεγχο για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες κακουργηματικές κατηγορίες, μετά τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που εντόπισε αδήλωτα ποσά ύψους περίπου 3,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2020 έως 2025 και συνδέεται με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που όφειλε να υποβάλλει λόγω της θέσης του σε ιδρύματα και φορείς επαγγελματικής κατάρτισης της ΓΣΕΕ.

Νέα στοιχεία από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, εντοπίστηκαν ποσά που δεν είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του προέδρου της ΓΣΕΕ, με το συνολικό ύψος τους να φτάνει τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Τα ευρήματα προέκυψαν στο πλαίσιο συμπληρωματικού ελέγχου για την τελευταία πενταετία και σχετίζονται με την υπόθεση διαχείρισης κονδυλίων από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Με βάση το πόρισμα της Αρχής, η μη δήλωση ή ανακριβής δήλωση τέτοιου ύψους ποσών μπορεί να συνιστά κακούργημα.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ τα ευρήματα εστάλησαν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να εξεταστεί η διαδικασία καταλογισμού των ποσών.

Έρευνα και για Στρατινάκη και Γεωργίου

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης η πρώην γενική γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη και ο σύζυγός της, Ανδρέας Γεωργίου, εκπρόσωπος εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, η Άννα Στρατινάκη φέρεται να έχει υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με διαφορά που φτάνει περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, για τον Ανδρέα Γεωργίου φέρεται να μην εμφανίζεται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποσό που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ.

Οι έρευνες συνδέονται με την ευρύτερη υπόθεση που αφορά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για τα οποία έχουν εξεταστεί οικονομικές ροές και συμβάσεις με εταιρείες του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη δικαστική έρευνα, είχαν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες κινήσεις κεφαλαίων που σχετίζονται με τη διαχείριση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

Οι τρεις περιπτώσεις βρίσκονται πλέον στο στάδιο της εισαγγελικής αξιολόγησης. Ο εισαγγελέας θα αποφασίσει αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν η δικογραφία θα τεθεί στο αρχείο.

Από την πλευρά τους, οι εμπλεκόμενοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν έχουν διαπράξει καμία παράβαση και ότι οι δηλώσεις τους είναι νόμιμες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ