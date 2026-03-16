Στο Μενίδι ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Ειδικό σκηνικό με πισίνα και ιστιοπλοϊκό στήθηκε σε στούντιο στο Μενίδι για τις ανάγκες της ταινίας.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, συνεχίζονται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα, με τον διάσημο ηθοποιό να βρίσκεται το πρωί της Δευτέρας στο Μενίδι της Αττικής. Η παρουσία του στην περιοχή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από τοποθεσίες όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σκηνές της παραγωγής, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα, η πλατεία Κοτζιά στο κέντρο της Αθήνας και η Νέα Μάκρη.

Η άφιξη του Χολιγουντιανού σταρ στη χώρα έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, με την κινηματογραφική παραγωγή να αξιοποιεί διάφορα σημεία της Αττικής αλλά και άλλων περιοχών για τις ανάγκες της ταινίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπραντ Πιτ έφτασε στα στούντιο του Μενιδίου νωρίς το πρωί, περίπου στις 08:30, συνοδευόμενος από τους σωματοφύλακές του.

Τα γυρίσματα σε ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης σκηνής έχει στηθεί μέσα στο στούντιο μια μεγάλη και βαθιά πισίνα, καθώς και ένα ομοίωμα ιστιοπλοϊκού σκάφους. Το σκηνικό δημιουργήθηκε ώστε να αναπαραστήσει συνθήκες έντονης θαλασσοταραχής, κάτι που θα ήταν δύσκολο ή και επικίνδυνο να πραγματοποιηθεί σε πραγματική τοποθεσία στη θάλασσα.

Η επιλογή του συγκεκριμένου στούντιο έγινε ακριβώς για αυτόν τον λόγο: να μπορούν να ελεγχθούν πλήρως οι συνθήκες του γυρίσματος και να αποδοθούν με ασφάλεια οι απαιτητικές σκηνές της ταινίας.

Η παραγωγή της ταινίας «The Riders» έχει μετατρέψει αρκετά σημεία της Ελλάδας σε κινηματογραφικά σκηνικά τις τελευταίες εβδομάδες, με την παρουσία του Μπραντ Πιτ να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των θαυμαστών του ηθοποιού.

