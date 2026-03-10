Συνεργασία Μάριου Ηλιόπουλου με Μπραντ Πιτ: Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας (vid)

Συνεργασία Μάριου Ηλιόπουλου και Μπραντ Πιτ αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας.

Στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» αποκαλύφθηκε ότι ένα από τα πλοία της Seajets, ιδιοκτησίας Μάριου Ηλιόπουλου, ναυλώθηκε για τις ανάγκες της ταινίας του πασίγνωστου ηθοποιού Μπραντ Πιτ.

Η παραγωγή της νέας ταινίας του Χολιγουντιανού σταρ, η οποία περιλαμβάνει εκτενή γυρίσματα στην Ελλάδα, επέλεξε το πλοίο της εταιρείας του προέδρου της ΑΕΚ για να εξυπηρετήσει το σενάριο.

Η αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα για τη συνεργασία Ηλιόπουλου-Πιτ

Ο Γιώργος Λιάγκας, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια τόσο για τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ όσο και για την εταιρεία του, Seajets, αποκάλυψε ότι η παραγωγή της νέας ταινίας του ηθοποιού ναύλωσε ένα από τα πλοία του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η παραγωγή αναζητούσε ένα πλοίο παλαιότερης τεχνολογίας που να παραπέμπει στη δεκαετία του '90. Για τον λόγο αυτό, ναύλωσαν το «Aqua Blue» της Seajets για τέσσερις ημέρες, καθώς θεωρήθηκε το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες των συγκεκριμένων σκηνών.

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στο Λαύριο, όπου το πλοίο βρίσκεται ελλιμενισμένο. Για τις επόμενες τέσσερις ημέρες, το σκάφος έχει τεθεί πλήρως στη διάθεση της παραγωγής και του Μπραντ Πιτ.

