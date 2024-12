Μετά από σχεδόν μια δεκαετία… το «διαζύγιο του αιώνα» ανάμεσα στην Αντζελίνα Τζολί και τον Μπραντ Πιτ είναι γεγονός!

Μετά από 8 χρόνια τεράστιας αναμονής, η Αντζελίνα Τζολί κι ο Μπραντ Πιτ κατάφεραν να πάρουν κι επίσημα διαζύγιο.

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιό τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο δικηγόρος της ηθοποιού στο πρακτορείο Ρόιτερς, κλείνοντας έτσι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια του Χόλιγουντ. Η Τζολί είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου πριν από οκτώ χρόνια, έπειτα από δύο χρόνια γάμου και μια σχέση που ξεκίνησε το 2005.

