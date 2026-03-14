Βίντεο: Η στιγμή που o 23χρονος φτάνει στο Δικαστικό Μέγαρο - Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 23χρονο για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.

Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων έφτασε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο 23χρονος οπαδός του Άρη που συνελήφθη και κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 23χρονου που συνελήφθη για την επίθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ του αποδόθηκαν ακόμη κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 20χρονος έχασε τη ζωή του από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εξέτασης, το θανάσιμο πλήγμα προκάλεσε ρήξη στο τοίχωμα της καρδιάς, οδηγώντας σε μαζική απώλεια αίματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός έχασε πάνω από δύο λίτρα αίματος μετά τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το συγκεκριμένο χτύπημα ήταν το καίριο, παρότι το θύμα έφερε ακόμη ένα τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα.

Παράλληλα, από την εξέταση προέκυψε ότι ο 20χρονος έφερε και θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από χτυπήματα με αμβλύ αντικείμενο, καθώς και κάταγμα στη ζυγωματική χώρα.

Οπαδική διάσταση εξετάζουν οι Αρχές

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς και σύμφωνα με τις Αρχές εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είχε οπαδικό χαρακτήρα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος είναι οπαδός του Άρη, ενώ το 20χρονο θύμα ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ.

Στο πλαίσιο της ίδιας δικογραφίας ασκήθηκε δίωξη, με βάση τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου, και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων που βρίσκονταν μαζί με το θύμα τη στιγμή του επεισοδίου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.

Ένας από αυτούς έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, ενώ ο δεύτερος παραμένει άγνωστος και αναζητείται.

Οι ισχυρισμοί του 23χρονου

Ο 23χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως μαζί με τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου και συνελήφθη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και υποστήριξε ότι μαχαίρωσε τον 20χρονο βρισκόμενος σε κατάσταση άμυνας.

Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έσπευσε από την πρώτη στιγμή να προβάλλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς περί άμυνας.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της συμπλοκής και να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης.

