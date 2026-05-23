Έσπασε τα κοντέρ: Το «Κορίτσι με μπαλόνι» του Banksy πουλήθηκε πάνω από 16 εκατ. ευρώ

Το διάσημο έργο του Banksy πουλήθηκε σε Αμερικανό συλλέκτη, σε μια δημοπρασία που κράτησε μόλις οκτώ λεπτά.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Banksy άλλαξε χέρια στη Νέα Υόρκη, σε μια πώληση που επιβεβαιώνει ξανά πόσο δυνατή παραμένει η θέση του ανώνυμου καλλιτέχνη στην αγορά της σύγχρονης τέχνης. Το «Girl and Balloon on Found Landscape», μια εκδοχή της διάσημης εικόνας με το κορίτσι και το κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς, πουλήθηκε έναντι 17,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το EFE, η δημοπρασία έγινε σε ιδιωτικό χώρο μέσα στο κατάστημα της Tiffany & Co. στην Πέμπτη Λεωφόρο, με περίπου 70 ενδιαφερόμενους να διεκδικούν το έργο. Η διαδικασία κράτησε οκτώ λεπτά και τελικά νικητής αναδείχθηκε άγνωστος Αμερικανός συλλέκτης.

Από τον δρόμο στα σαλόνια της πολυτέλειας

Η εικόνα του κοριτσιού που αφήνει το μπαλόνι να φύγει εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως γκράφιτι στο Λονδίνο το 2002 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Banksy. Η συγκεκριμένη εκδοχή, όμως, ανήκει στη σειρά «Crude Oils», στην οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων και τους μετέτρεπε σε σχόλια πάνω στην κοινωνία, την κατανάλωση και την ίδια την τέχνη.

Η ειρωνεία είναι προφανής. Ένας καλλιτέχνης που έγινε διάσημος μέσα από τον δρόμο και την αντικαθεστωτική του διάθεση βλέπει πλέον τα έργα του να πωλούνται σε χώρους απόλυτης πολυτέλειας, με τιμές που αγγίζουν επίπεδα μεγάλων κλασικών ονομάτων.

Η πώληση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τον Banksy, μετά τις πρόσφατες αναφορές γύρω από την ταυτότητά του, τις οποίες ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι το μυστήριο, η αναγνωρισιμότητα και το πολιτικό φορτίο των έργων του συνεχίζουν να προσελκύουν συλλέκτες.

Το «Κορίτσι με μπαλόνι» δεν είναι απλώς μια εικόνα που έγινε viral πριν καν τα viral γίνουν καθημερινότητα. Είναι πια ένα εμπορικό και πολιτιστικό φαινόμενο. Και η νέα πώληση στη Νέα Υόρκη δείχνει ότι η αγορά του Banksy παραμένει ζωντανή, ακριβή και γεμάτη αντιφάσεις.

