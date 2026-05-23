Απίστευτες εικόνες στο Ενετικό Λιμάνι: Έκαναν απόφραξη δίπλα στους πελάτες που έτρωγαν (vid)

Το Λιμεναρχείο Χανίων βεβαίωσε παράβαση και αναμένονται διοικητικά πρόστιμα σε βάρος της ΔΕΥΑΧ.

Αντιδράσεις προκάλεσαν το πρωί της Παρασκευής οι εικόνες στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όπου πρόβλημα σε αγωγό αποχέτευσης είχε ως αποτέλεσμα λύματα να καταλήγουν στη θάλασσα για αρκετές ώρες. Το περιστατικό δημιούργησε έντονη δυσοσμία και αποκρουστικές εικόνες σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, την ώρα που στην περιοχή υπήρχε αρκετός κόσμος.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το πρόβλημα προήλθε από φράξιμο σε φρεάτιο του αγωγού αποχέτευσης. Η ΔΕΥΑΧ προχώρησε σε εργασίες απόφραξης περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, ωστόσο η παρουσία του βυτιοφόρου στο παραλιακό μέτωπο προκάλεσε ενόχληση σε θαμώνες και καταστηματάρχες, καθώς εκείνη την ώρα αρκετοί πελάτες έτρωγαν στα μαγαζιά του λιμανιού.

Απόφραξη σε ώρα αιχμής

Οι επαγγελματίες της περιοχής αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους εργασίες θα έπρεπε να γίνονται πολύ νωρίς το πρωί και όχι μέσα στη μέρα, όταν το Ενετικό Λιμάνι είναι γεμάτο με επισκέπτες και πελάτες. Το βυτιοφόρο, οι οσμές και η εικόνα των εργασιών δίπλα στα τραπέζια δημιούργησαν ένα σκηνικό που δύσκολα περνούσε απαρατήρητο.

Το περιστατικό δεν έμεινε μόνο στις διαμαρτυρίες. Το Λιμεναρχείο Χανίων βεβαίωσε την παράβαση, όπως προβλέπει η διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις, και αναμένεται να επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σε βάρος της ΔΕΥΑΧ για τη ρύπανση από τα λύματα που κατέληξαν στη θάλασσα.

Το πρόβλημα στα φρεάτια αποχέτευσης, σύμφωνα με τις αναφορές, αποδίδεται συχνά στη ρίψη μωρομάντηλων, χαρτικών και πλαστικών στις λεκάνες τουαλέτας, κυρίως από ενοίκους τουριστικών καταλυμάτων. Πρόκειται για μια πρακτική που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά φραξίματα στο δίκτυο και να οδηγήσει σε περιστατικά σαν αυτό που καταγράφηκε στα Χανιά.

