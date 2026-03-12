Το ατύχημα του Τσάκωνα στη «Μεγάλη Απόφραξη» που σταμάτησε τα γυρίσματα για 10 μέρες

Η σκηνή που πολλοί θυμούνται από τη «Μεγάλη Απόφραξη» έκρυβε ένα πραγματικό ατύχημα που καθυστέρησε τα γυρίσματα για δέκα μέρες.

Έτσι. Χωρίς λόγο. Καμία επέτειος, καμία έμμεση αναφορά στην επικαιρότητα. Αρκούσε ένα βιντεάκι που πέρασε νωρίς το πρωί από το feed μας, στο οποίο δέσποζε η ανεπανάληπτη φατσάρα του Κώστα Τσάκωνα.

Το πλάνο προερχόταν από την βιντεοταινία που έκανε θραύση τη δεκαετία του '80 και συνεχίζει να τσακίζει τη σοβαροφάνειά μας πολλές δεκαετίες αργότερα. Γιατί αυτό ήταν η βιντεοταινία «Κλασική Περίπτωση Βλάβης», η οποία παίχτηκε σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι από το 1987 που κυκλοφόρησε κι έπειτα.Μια ταινία με μη συμβατικό χιούμορ, αλλοπρόσαλλες καταστάσεις και εκείνη τη γοητευτική αθωότητα της παλιάς ελληνικής βιντεοταινίας, με σκηνές που σήμερα πιθανότατα θα ακροβατούσαν στο επικίνδυνα λεπτό όριο του political correctness.

Το έργο και το ατύχημα

Μαζί με το sequel της, δηλαδή τη «Μεγάλη Απόφραξη» που ακολούθησε έναν χρόνο αργότερα, η «Κλασική Περίπτωση Βλάβης» αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της χρυσής εποχής της ελληνικής βιντεοταινίας. Μια εποχή που μπορεί να μην είχε μεγάλα budgets, είχε όμως κάτι πολύ πιο σημαντικό: αυθεντικότητα, ρυθμό και ηθοποιούς που μπορούσαν ανίδρωτα να κάνουν το κοινό να γελάει με την ψυχή του

Το έργο πραγματεύεται τις περιπέτειες δύο μαστόρων, οι οποίοι καταστρέφουν με απίστευτο τρόπο τις συσκευές που αναλαμβάνουν να επισκευάσουν, επιδεικνύοντας παράλληλα θρασύτατη συμπεριφορά στους πελάτες. Κάθε δουλειά που πιάνουν καταλήγει σε μια μικρή καταστροφή, ενώ οι διάλογοι και οι αντιδράσεις τους δημιουργούν ένα από τα πιο απολαυστικά κωμικά δίδυμα που είδαμε ποτέ στο ελληνικό βίντεο.

Και φυσικά, στο κέντρο όλων των παραπάνω βρίσκεται ο Κώστας Τσάκωνας. Με εκείνο το χαοτικό βλέμμα και τις χαρακτηριστικές βρωμόστομες επιθέσεις του, κατάφερνε να μετατρέψει ακόμη και μια απλή γκριμάτσα σε σκηνή ανθολογίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις ατάκες της ταινίας συνεχίζουν να κυκλοφορούν μέχρι σήμερα στο ίντερνετ, σε memes και βιντεάκια, αποδεικνύοντας πως το συγκεκριμένο είδος χιούμορ δεν γερνάει ποτέ.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι πως σε αυτή την ταινία, ο Κώστας Τσάκωνας τραυματίστηκε άσχημα όταν έπεσε κυριολεκτικά με τα μούτρα από μία πτυσσόμενη σκάλα-ερείπιο στην προσπάθεια να ανέβει στο πατάρι για να φτιάξει έναν θερμοσίφωνα. Το ατύχημα ήταν αρκετά σοβαρό ώστε να διακοπούν τα γυρίσματα για περίπου 10 ημέρες, μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στα γυρίσματα.

Παρά το περιστατικό, η ταινία ολοκληρώθηκε και κατέληξε να γίνει μία από τις πιο αγαπημένες βιντεοταινίες της εποχής.

Θυμηθείτε το σκηνικό και όταν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και απολαύστε (ξανά) ολόκληρο το έπος:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ