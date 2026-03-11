Τι συνέβη στον Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του: Πού βρίσκεται σήμερα και τι τον περιμένει

Δύο μήνες μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις, ο Μαδούρο βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή περιμένοντας την κρίσιμη δίκη.

Η υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και γεωπολιτικά φορτισμένα γεγονότα των τελευταίων μηνών. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, με αεροπορικά πλήγματα και ειδικές δυνάμεις να δρουν ταυτόχρονα σε στρατιωτικούς στόχους γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ο στόχος ήταν σαφής: η σύλληψη του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας. Μαζί με τον Μαδούρο συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ενώ αμφότεροι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας λίγες ώρες αργότερα.

Τι έχει συμβεί από τότε

Μετά τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαδούρο παρουσιάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων για ναρκοτρομοκρατία και συμμετοχή σε διεθνές δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης.

Στην πρώτη του εμφάνιση ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσε αθώος και ισχυρίστηκε ότι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας. Παράλληλα κατήγγειλε ότι η σύλληψή του ήταν «απαγωγή» από ξένη δύναμη.

Μέχρι σήμερα παραμένει κρατούμενος σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη, όπου φυλακίζονται συνήθως κατηγορούμενοι που περιμένουν να δικαστούν για ομοσπονδιακά εγκλήματα.

Η επόμενη φάση της δίκης

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι δικαστές εξετάζουν τις προδικαστικές ενστάσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία και τις κινήσεις της υπεράσπισης.

Οι δικηγόροι του Μαδούρο υποστηρίζουν ότι η σύλληψη ενός εν ενεργεία αρχηγού κράτους από ξένη χώρα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Επιμένουν επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «αιχμάλωτος πολέμου».

Από την άλλη πλευρά, οι αμερικανικές αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για ποινική υπόθεση που σχετίζεται με οργανωμένο έγκλημα και διακίνηση ναρκωτικών.

Το πολιτικό κενό στη Βενεζουέλα

Η σύλληψη του Μαδούρο προκάλεσε τεράστιες πολιτικές αναταράξεις στη χώρα. Την εξουσία ανέλαβε προσωρινά η μέχρι τότε αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ οι πολιτικές ισορροπίες στη Βενεζουέλα παραμένουν εύθραυστες.

Παράλληλα, η σύλληψη άνοιξε και νέο διπλωματικό κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Βενεζουέλας, με τις δύο χώρες να επιχειρούν πλέον επαναπροσέγγιση μετά από χρόνια έντασης.

Τι μπορεί να συμβεί τώρα

Το μέλλον του Μαδούρο θα κριθεί στα αμερικανικά δικαστήρια. Αν το κατηγορητήριο επιβεβαιωθεί και οδηγηθεί σε καταδίκη, μπορεί να αντιμετωπίσει δεκαετίες φυλάκισης.

Η υπόθεση θυμίζει έντονα την περίπτωση του Παναμέζου δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα, που συνελήφθη από τις ΗΠΑ το 1989 και καταδικάστηκε σε πολυετή κάθειρξη για παρόμοια αδικήματα.

Προς το παρόν, όμως, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο άλλοτε ισχυρός ηγέτης της Βενεζουέλας βρίσκεται σε ένα κελί στη Νέα Υόρκη και περιμένει τη δίκη που μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη δική του τύχη αλλά και το μέλλον του Τσαβισμού στη χώρα.

