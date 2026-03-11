Ουάσιγκτον: Μεσίτης ανέβασε κατά λάθος φωτογραφίες σπιτιού με ανατριχιαστικό «τέρας» στον καθρέφτη

Μεσίτης στην Ουάσιγκτον δημοσίευσε κατά λάθος φωτογραφίες μιας αγγελίας ακινήτου, οι οποίες απεικόνιζαν ένα ανατριχιαστικό τέρας να βγαίνει μέσα από τον καθρέφτη του μπάνιου.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση των φωτογραφιών έχει γίνει πλέον συνηθισμένη πρακτική στον κλάδο των ακινήτων, με τους μεσίτες να μεταμορφώνουν ριζικά τους χώρους, μήπως και καταφέρουν πουλήσουν κάτι ευκολότερα.

Ωστόσο, σε ακραίες περιπτώσεις, η νέα αυτή τεχνολογία μπορεί να προσθέσει παράξενες «ψευδαισθήσεις» που όχι μόνο δεν έχουν νόημα, αλλά μπορούν και να τρομάξουν τους υποψήφιους αγοραστές.

Το λάθος της τεχνητής νοημοσύνης που τρομοκράτησε τους υποψήφιους αγοραστές

Ακίνητο στην περιοχή Fort Totten της Ουάσιγκτον έγινε πρόσφατα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους πιο λάθος λόγους. Στη φωτογραφία φαινόταν ένα τρομακτικό τέρας που έμοιαζε να σέρνεται έξω από τον καθρέφτη του μπάνιου για να πιάσει μια γλάστρα στον νιπτήρα.

Πρόκειται για δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης που «φαντασιώθηκε» τη μορφή, αλλά προκαλεί εντύπωση το πώς ο μεσίτης προχώρησε στη δημοσίευση χωρίς να παρατηρήσει τον εφιαλτικό εισβολέα.

"Genuinely the worst possible thing to scroll past before I fall asleep." https://t.co/KNJNTvNyMK — Futurism (@futurism) February 18, 2026

«Το χειρότερο πράγμα που μπορείς να δεις πριν πας για ύπνο»

Μόλις η φωτογραφία άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως, η αγγελία αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα Apartments.com. Ωστόσο, το Internet Archive είχε ήδη προλάβει να αποθηκεύσει ένα αντίγραφο της αρχικής ανάρτησης με το απόκοσμο πλάσμα.

Στο Reddit, οι χρήστες εξέφρασαν την έκπληξή τους: «Πώς γίνεται να μην προσέξεις τον λιωμένο δαίμονα που σέρνεται έξω από τον τοίχο πριν πατήσεις δημοσίευση;».

Ένας άλλος χρήστης δήλωσε τρομοκρατημένος από το παράξενο δημιούργημα της AI, γράφοντας: «Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείς να δεις πριν πας για ύπνο. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο πυροδότησε μέσα μου έναν πρωτόγονο φόβο σε πρωτοφανή κλίμακα».

Πιστεύεται ότι ο μεσίτης βρισκόταν υπό την πίεση του χρόνου και πάτησε το κουμπί της δημοσίευσης χωρίς να ελέγξει τις φωτογραφίες. Το πιο αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι οι εικόνες δεν έφεραν καν τη σήμανση «επεξεργασμένο με AI».

