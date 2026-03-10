Τραγική κατάληξη είχε ο αστυνομικός, που τον είχαν ειδοποιήσει μετά από έναν χρόνο πως έχει καρκίνο, αφού άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο 55χρονος αστυνομικός που συγκλόνισε το πανελλήνιο με την καταγγελία του κατά του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας είχε ενημερωθεί ότι πάσχει από καρκίνο με καθυστέρηση ενός ολόκληρου έτους, μια υπόθεση που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για το στρατιωτικό ίδρυμα.

«Το κρίμα στο λαιμό τους»: Ξεσπούν οι νομικοί παραστάτες

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε οργή και θλίψη. Ο νομικός του συμπαραστάτης, Νίκος Διαλυνάς, δήλωσε συγκλονισμένος: «Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για τον θάνατό του και γι’ αυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους». Ο ίδιος τόνισε πως ο αγώνας για τη δικαίωση της μνήμης του θα συνεχιστεί δυναμικά, σημειώνοντας ότι μόνο η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή της για τους χειρισμούς της.

Η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά χαρακτήρισε τραγικό το να χάνεται μια ζωή το 2026 λόγω καθυστερημένης διάγνωσης, ενώ ο Νάσος Διαλυνάς υπενθύμισε την ανατριχιαστική φράση που του είχε πει ο αστυνομικός: «Με εκτέλεσαν». Όπως εξήγησε, αν οι διαδικασίες είχαν ακολουθηθεί σωστά, ο 55χρονος όχι μόνο θα ζούσε, αλλά θα μπορούσε να είχε ιαθεί πλήρως.

Το χρονικό της μοιραίας καθυστέρησης: Όντως, τον εκτέλεσαν!

Η «οδύσσεια» του Θωμά Πουλιόπουλου ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022. Στην αρχή, εισήχθη στο νοσοκομείο για αφαίρεση σκωληκοειδούς απόφυσης. Η επέμβαση θεωρήθηκε επιτυχής.

Τον Δεκέμβριο του 2023, έναν χρόνο μετά, δέχεται τηλεφώνημα για συνάντηση με τον διευθυντή της Χειρουργικής, όπου ενημερώνεται ότι η βιοψία από την παλιά επέμβαση είχε δείξει αδενοκαρκίνωμα (κακοήθεια).

Στην εύλογη ερώτηση της οικογένειας για την εγκληματική καθυστέρηση, η απάντηση ήταν ότι «τα αποτελέσματα συνήθως αργούν» και ότι η περίπτωση δεν θεωρήθηκε αρχικά επικίνδυνη.

Ο 55χρονος αστυνομικός, που υπηρέτησε το σώμα με αξιοπρέπεια, δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο τον δικό του «Γολγοθά». Η κατάσταση της υγείας του τον εμπόδιζε να φροντίζει τη σύζυγό του, η οποία πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

