Τζέφρι Επστάιν: Η πλήρης λίστα με τα 300 ονόματα διάσημων που εμφανίζονται στα αρχεία του (vid)

Η Γενική Εισαγγελέας ανακοίνωσε την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν, αποκαλύπτοντας μία λίστα με 300 διασημότητες και πολιτικούς, καθώς και ισχυρισμούς που προκαλούν τριγμούς στην παγκόσμια ελίτ.

Μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμύριων σελίδων τον περασμένο μήνα, η Γενική Εισαγγελέας Pam Bondi ανακοίνωσε πως το σύνολο των αρχείων Επστάιν δόθηκε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με το Section 3 του «Epstein Files Transparency Act».

Το υλικό περιλαμβάνει σελίδες, εικόνες και βίντεο που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, φέρνοντας στο φως καταγγελίες που αναμένεται να συζητηθούν έντονα.

Τα αρχεία που «καίνε» Μπιλ Γκέιτς, Πρίγκιπα Άντριου και Τραμπ

Ανάμεσα στο ογκώδες υλικό ξεχωρίζουν ορισμένοι ιδιαίτερα επιβαρυντικοί ισχυρισμοί. Στα έγγραφα περιλαμβάνεται η καταγγελία ότι ο Μπιλ Γκέιτς κόλλησε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα (ΣΜΝ) από «ρωσίδες» και στη συνέχεια προσπάθησε να δώσει κρυφά αντιβιοτικά στην τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Επιπλέον, στα αρχεία υπάρχουν ενοχλητικές φωτογραφίες του Πρίγκιπα Άντριου πάνω από μία γυναίκα, καθώς και νέες καταγγελίες που στρέφονται κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Η λίστα των 300 διάσημων ονομάτων

Η Εισαγγελέας Pam Bondi παρέδωσε στο Κογκρέσο μια λίστα των 300 ατόμων που είναι ή ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα. Η Γενική Εισαγγελέας έσπευσε να διευκρινίσει ότι τα ονόματα εμφανίζονται σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων και ότι η παρουσία κάποιου στη λίστα δεν αποτελεί ένδειξη αδικήματος.

Μερικά από τα ονόματα που περιλαμβάνονται είναι:

Πολιτικοί : Bill Clinton, Barack & Michelle Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, Keir Starmer, Hunter Biden, George Bush Jr., Margaret Thatcher, Ronald Reagan.

: Bill Clinton, Barack & Michelle Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, Keir Starmer, Hunter Biden, George Bush Jr., Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Celebrities & Καλλιτέχνες : Beyoncé, Jay Z, Mick Jagger, Cher, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Diana Ross, Woody Allen, Amy Schumer, Kevin Spacey.

: Beyoncé, Jay Z, Mick Jagger, Cher, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Diana Ross, Woody Allen, Amy Schumer, Kevin Spacey. Επιχειρηματίες & Προσωπικότητες: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Richard Branson, Meghan Markle, Prince Harry, Princess Diana.

«Διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις», ανέφερε η Εισαγγελέας

Στην επιστολή της, η Bondi ήταν κατηγορηματική: «Κανένα αρχείο δεν κρατήθηκε κρυφό ή λογοκρίθηκε με βάση την αμηχανία, τη ζημιά στη φήμη ή την πολιτική ευαισθησία».

Σημείωσε ότι καμία πληροφορία δεν αποκρύφθηκε για να αποφευχθεί η αμηχανία των εμπλεκομένων. Οι μόνες εξαιρέσεις αφορούσαν νομικά προνόμια (όπως το απόρρητο δικηγόρου-πελάτη) που δεν μπορούσαν να διαχωριστούν από το υπόλοιπο υλικό.

