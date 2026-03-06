«Ο Τραμπ ρισκάρει έναν παγκόσμιο πόλεμο για να "θάψει" το σκάνδαλο Έπσταϊν»

Νεοϋορκέζα βουλευτής κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, στηρίζοντας πως τον έκανε για να καλύψει τα χνάρια του από τη συμμετοχή στο σκάνδαλο Επστάιν.

Η Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης, Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον ότι ρισκάρει έναν παγκόσμιο πόλεμο για να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από το σκάνδαλο των αρχείων του Τζέφρι Επστάιν.

Η κριτική για τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεκλογικής του εκστρατείας υποσχέθηκε «όχι άλλους πολέμους», αντιμετωπίζει έντονες αντιδράσεις μετά τις κοινές αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος δήλωσε ότι τα πλήγματα ήταν απαραίτητα για την εξάλειψη άμεσων απειλών και για να εμποδιστεί το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Ενήργησε παρορμητικά στη Βενεζουέλα. Ενήργησε παρορμητικά στο Ιράν. Δεν υπήρχε έξοδος ούτε τελικό σχέδιο για καμία από αυτές τις καταστάσεις. Κάθε φορά που το κάνει αυτό, συμπίπτει με μια κορύφωση ή μια αποκάλυψη σε όσα συμβαίνουν με τα αρχεία του Έπσταϊν. Δεν νομίζω ότι αυτή η σύμπτωση είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε επιπόλαια. Νομίζω ότι νιώθει υπαρξιακά δεμένος με αυτό», δήλωσε η Οκάσιο-Κορτέζ την Τετάρτη (4/3).

Τα αρχεία Έπσταϊν και η εμπλοκή του Τραμπ

Αν και το όνομα του Τραμπ εμφανίζεται αναφερόμενο περισσότερες από 5.300 φορές σε διάφορα αρχεία, δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες ούτε έχει τεκμηριωθεί ποινική αδικοπραγία εις βάρος του. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Karoline Leavitt, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση που περιλαμβάνονται σε κατάθεση του FBI ως «εντελώς αβάσιμους».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει το 2002 ότι γνώριζε τον Έπσταϊν για 15 χρόνια, πριν από τη μεταξύ τους ρήξη στα μέσα της δεκαετίας του 2000, και αρνείται σταθερά οποιαδήποτε γνώση για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Η Οκάσιο-Κορτέζ, ωστόσο, υποστήριξε: «Πιστεύω ότι είναι ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του... αν τα αρχεία του Έπσταϊν έχουν τέτοια επιρροή στον Πρόεδρο Τραμπ και σε αυτή τη διακυβέρνηση, ώστε να είναι πρόθυμοι να μας βυθίσουν και να ρισκάρουν έναν παγκόσμιο πόλεμο για να σωθούν πολιτικά».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Απαντώντας στα σχόλια της βουλευτή, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Abigail Jackson, δήλωσε καυστικά: «Κανείς δεν πρέπει να ακούει σχόλια για την εξωτερική πολιτική από μια βουλευτή που δεν ξέρει καν πού βρίσκεται ο ισημερινός».

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα μπορεί να περιλαμβάνει πλαστές εικόνες ή έγγραφα που στάλθηκαν στο FBI από το κοινό: «Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του Προέδρου Τραμπ που υποβλήθηκαν στο FBI ακριβώς πριν από τις εκλογές του 2020».

