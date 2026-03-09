WSJ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εξόντωσης του Μοτζταμπά Χαμενεΐ!

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι θα υποστήριζε την εξόντωση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, εάν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και εξόντωσης του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, φέρεται να άφησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε σε συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε μια τέτοια κίνηση σε περίπτωση που ο νέος ηγέτης του Ιράν αρνηθεί να τερματίσει την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος της χώρας. Την πληροφορία επικαλούνται νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στην εφημερίδα.

Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για το δημοσίευμα. Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στη νέα ηγεσία της Τεχεράνης σε δηλώσεις του στη New York Post, τονίζοντας πως «δεν είναι ευχαριστημένος» με την επιλογή του 56χρονου Χαμενεΐ ως νέου Ανώτατου Ηγέτη.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, στην κορυφή της πολιτικοθρησκευτικής ηγεσίας της χώρας, γεγονός που προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις αλλά και συζητήσεις για τη μελλοντική πορεία του ιρανικού καθεστώτος.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη από το Trump National Doral Golf Club, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται «ούτε καν κοντά» στην αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν για τη διασφάλιση των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας παράλληλα να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις προθέσεις της Ουάσινγκτον απέναντι στη νέα ηγεσία της Τεχεράνης. «Δεν πρόκειται να σας πω τα σχέδιά μου, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», σημείωσε.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ABC News, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα διαρκέσει πολύ» αν δεν εξασφαλίσει την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Axios είχε υποστηρίξει ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να έχει λόγο στην επιλογή της ηγεσίας της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει στο CNN ότι δεν αποκλείει την ύπαρξη θρησκευτικού ηγέτη στο Ιράν, αρκεί -όπως ανέφερε- να είναι «δίκαιος» και να διατηρεί θετικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις Ουάσινγκτον - Τεχεράνης, με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματικής αντιπαράθεσης.

