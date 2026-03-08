Ο Κρις Ράιτ διαβεβαιώνει ότι η άνοδος στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου θα διαρκέσει μόνο εβδομάδες, ενώ οι ΗΠΑ δεν στοχεύουν την ενεργειακή βιομηχανία του Ιράν, παρά τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, διαβεβαίωσε ότι η πρόσφατη αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου θα είναι προσωρινή, διαρκώντας «στη χειρότερη περίπτωση εβδομάδες και όχι μήνες».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε την Κυριακή (8/3), στο πλαίσιο ανησυχιών για τις επιπτώσεις των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, που έχουν περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και έχουν επηρεάσει παραγωγούς πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.

Ο Ράιτ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν σχέδια να πλήξουν την ενεργειακή βιομηχανία του Ιράν. «Στο χειρότερο σενάριο, πρόκειται για θέμα εβδομάδων, όχι μηνών», ανέφερε, εξηγώντας ότι οι επιθέσεις στην Τεχεράνη ήταν ισραηλινές και στοχεύουν μόνο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

Οι τιμές του αργού αυξήθηκαν κατά 35% μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 3,41 δολάρια ανά γαλόνι. Ο Ράιτ εκτίμησε ότι η αγορά θα επιστρέψει σύντομα σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να καθησυχάσει το κοινό ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στην ενέργεια είναι προτιμότερες από μια μακροπρόθεσμη απειλή από το Ιράν. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε τις αυξήσεις «βραχυπρόθεσμη διαταραχή για μακροπρόθεσμο όφελος», ενώ ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, τόνισε ότι η διεθνής πίεση στο Ιράν ενισχύει τη σταθερότητα στην περιοχή και την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας.

Η κυβέρνηση παραμένει αισιόδοξη ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα επανέλθει κανονικά μέσα σε λίγες εβδομάδες, παρά τη σημαντική μείωση των διελεύσεων και την ένταση στην περιοχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ