Η Μαντόνα πριν 30 χρόνια φόρεσε σε συναυλία τη φανέλα της Θέλτα: Τώρα η πρόεδρος της ομάδας την ψάχνει απεγνωσμένα

Η πρόεδρος της Θέλτα Βίγο έγραψε ανοιχτή επιστολή στη βασίλισσα της ποπ Μαντόνα, ζητώντας τη βοήθειά της για να εντοπίσει τη φανέλα της ομάδας, με την οποία φωτογραφήθηκε να τραγουδά σε συναυλία της πριν από περισσότερα από 30 χρόνια.

Στην επιστολή της Μαριάν Μουρίνο Τεράσο η φανέλα της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομάδας χαρακτηρίζεται ως «σύμβολο μέρους της συναισθηματικής κληρονομιάς του συλλόγου και αυτού που αντιπροσωπεύει».

Δημοσίευσε την επιστολή στον λογαριασμό της στο Instagram και σε αυτόν της ομάδας, που εδρεύει στο Βίγο της Γαλικίας, ζητώντας από την τραγουδίστρια «τη βοήθειά της σε κάτι που σημαίνει πολλά».

Στην επιστολή αναφέρει ότι στις 29 Ιουλίου του 1990 η Μαντόνα εμφανίστηκε ζωντανά στο στάδιο του συλλόγου, Balaidos και φορούσε τη γαλάζια φανέλα της θέλτα.

«Αυτή η αγαπημένη ανάμνηση εξακολουθεί να παραμένει ζωντανή ανάμεσα στους οπαδούς μας» πρόσθεσε.

«Η φωτογραφία σας να φοράτε τη φανέλα μας έχει γίνει μύθος και πλέον αποτελεί μέρος της ιστορίας μας, η οποία συχνά γράφεται πέρα από τα όρια του γηπέδου ποδοσφαίρου» τόνισε.

«Αν γνωρίζετε πού μπορεί να βρίσκεται ή αν θέλετε να συμμετάσχετε στην αναζήτηση για να την αποκτήσουμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω προσωπικού μηνύματος. Με θαυμασμό, Μαριάν Μουρίνο Τεράσο» έγραψε στην επιστολή.

