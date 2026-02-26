Γλίτωσε την θανατική ποινή, αλλά όχι τη φυλακή: Η περιπέτεια μπασκετμπολίστα που συνελήφθη με κάνναβη και το σπάνιο πρόβλημα υγείας του

Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αντιμετώπισε την ποινή του θανάτου κινδυνεύει να πεθάνει στη φυλακή χωρίς θεραπεία για το σπάνιο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ένας μπασκετμπολίστας που γλίτωσε στο παρά πέντε την θανατική ποινή στην Ινδονησία «έσπασε» τη σιωπή του, καθώς προσπαθεί απεγνωσμένα να απελαθεί πίσω στις ΗΠΑ.

Ο Jarred Shaw συνελήφθη πέρυσι όταν η αστυνομία τον εντόπισε πάνω του τσίχλες και ζελεδάκια κάνναβης αξίας 400 δολαρίων, κάτι που χρησιμοποιεί για να ανακουφίζεται από προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Ο 35χρονος πάσχει από τη νόσο του Crohn, μια ανίατη χρόνια ασθένεια που προκαλεί φλεγμονή στο πεπτικό σύστημα και τα έντερα, με αποτέλεσμα τις επώδυνες κράμπες, τον κοιλιακό πόνο και την κόπωση.

Ο Shaw έπαιζε για την ομάδα Prawira Bandung, νικήτρια του Indonesian Basketball League (IBL) το 2023, αλλά το συμβόλαιό του ακυρώθηκε αμέσως μετά τη σύλληψή του, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την θανατική ποινή λόγω προηγούμενων υποθέσεων στη χώρα της Ασίας.

Γλίτωσε την θανατική ποινή...

Μιλώντας στο LADbible από τη φυλακή, ο Shaw είπε: «Πέρασα όλη τη διαδικασία της δίκης ενώ ακόμη αντιμετώπιζα την ποινή του θανάτου. Προσπαθούσα να εξηγήσω σε όλους για τη νόσο Crohn που πάσχω, αλλά πολλοί δεν καταλάβαιναν τι ήταν. Οι άνθρωποι παρερμήνευαν και κανείς δεν το έπαιρνε σοβαρά. Αντιμετώπιζα την ποινή του θανάτου και άλλαζα δικηγόρους, αλλά κανείς δεν μπορούσε να μου πει τι πραγματικά συμβαίνει. Συνεχίζω να τους λέω: ''Δεν είμαι καλά, είμαι άρρωστος, με πονάει η κοιλιά μου, έχω Crohn''. Απλώς μου έλεγαν ότι δεν καταλαβαίνουν. Στο μέσο της δίκης μου, έλεγα στον δικηγόρο μου ότι αυτό είναι αυτοθεραπεία για να αντιμετωπίσω τον πόνο από το Crohn».

Ευτυχώς, η ανάθεση νέου δικηγόρου αποδείχθηκε καθοριστική για την υπόθεση του Shaw, καθώς εξασφάλισε επίσκεψη σε γιατρό, ο οποίος επιβεβαίωσε τη διάγνωση της νόσου του Crohn. «Ήμουν ο πρώτος κρατούμενος που πήγε να δει γιατρό κατά τη διάρκεια της δίκης. Διαγνώστηκα με νόσο Crohn. Ζήτησαν να λάβω περισσότερη θεραπεία διότι έχω τρεις ενεργές λοιμώξεις. Αυτό επηρέασε τη δίκη μου και τελικά πήρα 26 μήνες», πρόσθεσε ο μπασκετμπολίστας.

... αλλά όχι την φυλακή

Παρόλο που ο Shaw ανακουφίστηκε που πλέον δεν αντιμετωπίζει την θανατική ποινή, όπως συνέβη σε άλλους υπό το αυστηρό καθεστώς των νόμων για τα ναρκωτικά στην Ινδονησία, τώρα αντιμετωπίζει την προοπτική να περάσει μεγάλο μέρος των επόμενων δύο ετών στη φυλακή χωρίς πρόσβαση σε φάρμακα.

«Η κύρια ανησυχία μου τώρα είναι να με δει ένας γιατρός το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να επιστρέψω στην Αμερική, στο Τέξας, για να δω τον γιατρό μου. Το πιο σημαντικό τώρα είναι η υγεία μου. Είναι υπέροχο που ξέφυγα από την ποινή του θανάτου, αλλά δεν τελείωσε ακόμα για μένα. Οι γιατροί εδώ δεν μπορούν πραγματικά να με θεραπεύσουν. Δεν υπάρχει φάρμακο που να το γιατρεύει. Τώρα προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε ώστε να μπορέσω να επιστρέψω στην Αμερική», συνέχισε.

Ο κίνδυνος για την ζωή του

Ο Jarred και ο Donte West, που χειρίζεται την υπόθεσή του, ενθαρρύνουν τώρα τους ανθρώπους να απευθυνθούν στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marc Rubio, και στον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ινδονησία, Peter Haymond και να ζητήσουν να παρέμβουν στην τρέχουσα κατάσταση, καθώς ο μπασκετμπολίστας κινδυνεύει σοβαρά από ανεπανόρθωτη βλάβη ή ακόμη και θάνατο αν παραμείνει χωρίς φάρμακα.

Οι ασθενείς με νόσο Crohn διατρέχουν ήδη αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο του παχέος εντέρου σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο, ειδικά όταν η ασθένεια δεν αντιμετωπίζεται ή διαχειρίζεται ανεπαρκώς.

Δυστυχώς, οι κακές συνθήκες στη φυλακή, όπου ο αθλητής ύψους 2,11 μ. μοιράζεται κελί με αρκετούς άλλους άνδρες, επιδεινώνουν τα προβλήματα στο στομάχι του, με την έλλειψη θρεπτικών συστατικών στη διατροφή του να αυξάνει τη φλεγμονή. Ο Shaw κατέληξε: «Οι συνθήκες δεν είναι καλές, αυτή είναι φυλακή σε μια χώρα του τρίτου κόσμου. Έκανα ένα λάθος, αλλά στο τέλος της ημέρας, αισθάνομαι ότι η υγεία μου είναι πιο σημαντική από το λάθος που έκανα».