Τελεσίγραφο Τραμπ για Ιράν: «Καμία συμφωνία, μόνο παράδοση άνευ όρων και μετά...»

Με ένα σκληρό μήνυμα έστειλε τελεσίγραφο προς το καθεστώς της Τεχεράνης ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως το μόνο που μπορεί να δεχτεί ως τελική έκβαση του πολέμου, είναι η παράδοση άνευ όρων του Ιράν και η επιλογή της νέας ηγεσίας μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

«MIGA»: Το νέο... αγαπημένο σύνθημα του Τραμπ

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε τη συμμετοχή των συμμάχων στην προσπάθεια για την οικοδόμηση της επόμενης ημέρας στο Ιράν. Ανέφερε, επιπλέον, πως θα εργαστούν όλοι μαζί για τη μεταβατική περίοδο της χώρας, επιδιώκοντας τον νέο ηγέτη (ή την ομάδα ηγετών) που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Προς το τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος απήγγειλε τη νέα του φράση «Κάντε το Ιράν Μεγάλο Ξανά (MIGA)», παραφράζοντας το προηγούμενο του σύνθημα, MAGA. Με αυτή την κίνηση, θέτει το πλαίσιο της πολιτικής του για το Ιράν, συνδέοντας την πτώση του τρέχοντος καθεστώτος, με μια νέα προοπτική για τη χώρα.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και με την επιλογή ενός ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ και ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας θα εργαστούμε ακούραστα για να φέρουμε το Ιράν πίσω από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ.

«ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA)!»

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»

