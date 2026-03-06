Ουκρανία: «Μάντεις» έταζαν ότι αγνοούμενοι στρατιώτες είναι ζωντανοί - Η απάτη των 32.000 δολαρίων

Τρεις αυτοαποκαλούμενοι μελλοντολόγοι συνελήφθησαν στο Κίεβο, καθώς εξαπατούσαν οικογένειες αγνοουμένων στρατιωτών.

Τρεις αυτοαποκαλούμενοι μάντεις συνελήφθησαν στο Κίεβο από τις ουκρανικές αρχές, κατηγορούμενοι ότι εκμεταλλεύονταν την αγωνία οικογενειών στρατιωτών που αγνοούνται στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι τρεις ύποπτοι διαφήμιζαν τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να διώξουν «κατάρες», να βελτιώσουν την ερωτική τύχη των «πελατών» τους και ακόμη και να δώσουν «απαντήσεις σε κάθε ερώτημα».

Ωστόσο, αυτό που προσέλκυσε κυρίως γυναίκες που αναζητούσαν απεγνωσμένα πληροφορίες για τους συζύγους ή συγγενείς τους που αγνοούνται στο μέτωπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι εκμεταλλεύονταν αυτή την ανάγκη, προσφέροντας ψεύτικες διαβεβαιώσεις ότι οι αγαπημένοι τους ήταν ζωντανοί και σύντομα θα επέστρεφαν στο σπίτι.

Χιλιάδες δολάρια για «τελετουργίες» και «μαγικά κεριά»

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι απατεώνες ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά για δήθεν υπερφυσικές υπηρεσίες προστασίας. Σε μία περίπτωση, γυναίκα κατέβαλε περίπου 8.500 δολάρια για διάφορα «τελετουργικά», φυλαχτά και ειδικά κεριά που υποτίθεται ότι θα προστάτευαν την οικογένειά της.

Αφού εξασφάλιζαν την εμπιστοσύνη τους, οι ύποπτοι φέρονται να πίεζαν τα θύματα να συνεχίσουν τις πληρωμές, προειδοποιώντας ότι αν δεν ακολουθούσαν όλες τις «μαγικές διαδικασίες», θα κινδύνευαν να υποστούν ακόμη μεγαλύτερες συμφορές.

Κατηγορίες για απάτη

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, οι τρεις κατηγορούμενοι κατάφεραν συνολικά να αποσπάσουν περίπου 32.000 δολάρια από τα θύματά τους. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απάτη και, εφόσον καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τρία έως δώδεκα χρόνια.

