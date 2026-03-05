Ενοχλημένη η Αναστασοπούλου με Πορτοσάλτε για το «νταβατζιλίκι του ΚΚΕ» στην απεργία των ναυτικών (vid)

Ένας διάλογος με ένταση εκτυλίχθηκε ανάμεσα στην Μαρία Αναστασοπούλου και τον Άρη Πορτοσάλτε με αφορμή την 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Άρης Πορτοσάλτε είχαν μια έντονη διαφωνία κατά την διάρκεια της εκπομπής τους «Live You» στον ΣΚΑΪ, για την 24ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αίτημα για απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Και ενώ προβάλλονταν πλάνα από τη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο Άρης Πορτοσάλτε σχολίασε: «Δυναμική βλέπω η παρέμβαση στο Υπουργείο. Αραιά αραιά, καμιά τριανταρέα τους βλέπω», ανέφερε και η Μαρία Αναστασοπούλου αντέδρασε άμεσα, απαντώντας: «Άρα ήθελες περισσότερους εσύ». Ο συμπαρουσιαστής της συνέχισε λέγοντας: «Όχι δεν ήθελα τίποτα, απλώς είναι γελοίο όλο αυτό που βλέπουμε τώρα».

Η παρουσιάστρια του ΣΚΑΪ προσπάθησε να μεταφέρει το αίτημα των εργαζομένων, τονίζοντας ότι εκφράζουν την αγωνία τους για συναδέλφους τους που βρίσκονται στα πλοία. «Το αίτημα των εργαζομένων είναι η αγωνία για τους συναδέλφους τους που είναι στα πλοία. Τα αποθέματα τελειώνουν και τα περιθώρια στενεύουν», ανέφερε.

Τότε ο Άρης Πορτοσάλτε αμφισβήτησε τη σύνδεση της απεργίας με το ζήτημα. «Η ακτοπλοΐα σε τι φταίει; Αυτό δεν καταλαβαίνω», ανέφερε. Η Μαρία Αναστασοπούλου του απάντησε: «Δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ αυτό. Μπορείς να ρωτήσεις τους ανθρώπους που απεργούν σήμερα».

Λίγο αργότερα η ένταση αυξήθηκε, όταν ο Άρης Πορτοσάλτε έκανε λόγο για «νταβατζιλίκι του ΚΚΕ». Η Μαρία Αναστασοπούλου αντέδρασε εμφανώς ενοχλημένη. «Μου απευθύνεσαι λες και προκήρυξα εγώ την απεργία. Οι εργαζόμενοι κάνουν μία απεργία. Τι να κάνουμε τώρα;».

Ο Άρης Πορτοσάλτε κατέληξε με τα εξής: «Όχι, σχολιάζω, σχολιάζω την απεργία, την τζάμπα απεργία του ΚΚΕ που βασανίζει και στερεί την ακτοπλοΐα από τους πολίτες που ζουν στα νησιά. Είναι άλλο πράγμα τώρα να διαμαρτύρεσαι, άλλο να ζητάς και άλλο να κηρύσσεις απεργία. Πρέπει να το λύσουμε αυτό κάποια στιγμή».

