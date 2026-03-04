Συναγερμός στην Κύπρο: Ηχούν σειρήνες στο Ακρωτήρι - Μήνυμα στους κατοίκους για απειλή σε εξέλιξη

Oι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Κύπρου, οι εργαζόμενοι στις βρετανικές βάσεις και οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη.

Το μήνυμα που έλαβαν, είναι το εξής:

«Για τους κατοίκους Ακρωτηρίου μόνο,

Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλώ παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην μετακινηθείτε μέχρι νεωτέρας επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από σταθερά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλώ περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει το μήνυμα που εστάλη στα αγγλικά.

«For Akrotiri Residents only.

There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instructions»

Λήξη συναγερμού

Περίπου 10 λεπτά αργότερα οι σειρήνες στην περιοχή σταμάτησαν να ηχούν ενώ με νέο μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι ότι έληξε ο συναγερμός.

Ταυτόχρονα, με νεότερη ενημέρωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Λετυμπιώτης, με ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει:

«Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών.»

#ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ