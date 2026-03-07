Ιταλός πιλότος προσγείωσε αεροπλάνο σε κινούμενο, με 120 χλμ/ώρα, τρένο και έγραψε ιστορία (vid)

Ιταλός πιλότος κατάφερε το ακατόρθωτο και έγραψε ιστορία, όντας ο πρώτος που κατάφερα να προσγειώσει «τυφλά» αεροσκάφος σε, κινούμενο με 120χλμ/ώρα, τρένο!

Ο Ιταλός πιλότος Dario Costa έγραψε ιστορία στην αεροπορία, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να προσγειώσει αεροπλάνο πάνω σε κινούμενο τρένο και να απογειωθεί ξανά αμέσως μετά.

Χρησιμοποιώντας ένα αεροσκάφος Zivko Edge 540 κατάφερε να αγγίξει το τελευταίο βαγόνι ενός τρένου σε κίνηση. Αργότερα, δήλωσε ότι η προσγείωση σε τρένο ήταν ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά challenge της καριέρας του.

Συμπλήρωσε επίσης πως υπήρχαν πολλές μεταβλητές που έπρεπε να υπολογιστούν, αλλά η μεγαλύτερη δοκιμασία ήταν να μάθει να προσγειώνεται «στα τυφλά» σε έναν πολύ μικρό κινούμενο διάδρομο, βασιζόμενος μόνο στις γνωστικές και πτητικές του ικανότητες.

Χρόνια προετοιμασίας και εξομοίωσης για μία... τυφλή προσγείωση 120 χλμ/ώρα

Η εκτέλεση ενός τόσο επικίνδυνου ελιγμού απαιτούσε χρόνια σχεδιασμού και εκπαίδευσης. Ο πιλότος και η ομάδα του ξεκίνησαν να προετοιμάζονται το 2024, δημιουργώντας εξομοιώσεις και διεξάγοντας ελεγχόμενες δοκιμές για να αναπαράγουν τη δυναμική της προσγείωσης.

Επειδή οι πρόβες σε πραγματικά κινούμενα τρένα ήταν αδύνατες, η χρήση προηγμένης τεχνολογίας ήταν καθοριστική. Ο Filippo Barbero, σύμβουλος αεροπορίας του έργου, ανέφερε ότι η ευθυγράμμιση με το τρένο ήταν το πιο κρίσιμο κομμάτι, επομένως η ακρίβεια έπρεπε να είναι απόλυτη, κάτι που ο πιλότος κατάφερε.

Για να γίνει ο πρώτος πιλότος που προσγειώνεται σε τρένο, ο Dario έπρεπε ουσιαστικά να εκτελέσει μια τυφλή προσγείωση. Λόγω της γωνίας καθόδου του αεροσκάφους και της ταχύτητας του τρένου, η οποία έφτανε τα 120 χλμ/ώρα, δεν μπορούσε να δει τον μικρό διάδρομο στο τελευταίο βαγόνι.

Βασίστηκε αποκλειστικά στις γνωστικές του ικανότητες και στο ένστικτό του για να ακουμπήσει στο στόχο. Εκτός από την κίνηση του τρένου, είχε να αντιμετωπίσει έντονες αναταράξεις και αλλαγές στην ταχύτητα του αέρα. Παρόλα αυτά, διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, ακούμπησε στο βαγόνι και απογειώθηκε ξανά με μια κάθετη άνοδο.

