Ο κυνηγός θησαυρών που αναζητά το χαμένο χρυσό τρένο των Ναζί

Ο Michał Motak έλαβε άδεια για να αναζητήσει το θρυλικό χαμένο χρυσό τρένο των Ναζί στο Wałbrzych της Πολωνίας, ξεκινώντας επίσημες έρευνες.

Ένας Πολωνός κυνηγός θησαυρών, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εντόπισε το θρυλικό «χρυσό τρένο των Ναζί», έλαβε πλέον επίσημη άδεια για να αναζητήσει τον θησαυρό. Ο Michał Motak έγινε πρωτοσέλιδο τον Μάιο του προηγούμενου έτους όταν επικοινώνησε ανώνυμα με την πόλη του Wałbrzych, υποστηρίζοντας ότι είχε ανακαλύψει τη θέση μιας μυστικής σήραγγας που φιλοξενούσε τρία σιδηροδρομικά βαγόνια, γεμάτα θησαυρό από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η αφήγησή του έμοιαζε εξωπραγματική, αλλά ένας τοπικός αξιωματούχος χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ουσιαστικό και συγκεκριμένο», προσδίδοντας έναν αέρα αξιοπιστίας στην υπόθεση.

Στα τέλη Ιανουαρίου 2026, η πολωνική αρχή διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς χορήγησε στον Motak άδεια ενός έτους για να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή του Βάλμπριτς.

Ο κυνηγός θησαυρών και η ομάδα του σχεδιάζουν να ξεκινήσουν με γεωφυσικές μετρήσεις και σαρωτικές έρευνες πριν προχωρήσουν σε τυχόν ανασκαφές σε σημεία που δείχνουν... σημάδια. «Αυτό που ξεκίνησα να πετύχω από την αρχή έχει πλέον γίνει γεγονός», δήλωσε ο Motak. «Ξέρω ότι τώρα τίποτα δεν θα με σταματήσει. Αυτό που ανακοίνωσα θα συμβεί. Θα το κάνουμε και θα σοκάρουμε ολόκληρο τον κόσμο».

Παρά την αυτοπεποίθηση του Motak, η ιστορία του χαμένου χρυσού τρένου των Ναζί είναι γεμάτη με φήμες, μύθους και αποτυχημένες αναζητήσεις. Πολλοί ειδικοί και ερευνητές επισημαίνουν ότι παρόμοιες θεωρίες έχουν εμφανιστεί ξανά κατά το παρελθόν, χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του θησαυρού. Ωστόσο, η επίσημη άδεια και η τεχνική προετοιμασία της ομάδας δημιουργούν την πρώτη σοβαρή ευκαιρία για μια πραγματική διερεύνηση. Αν η ανασκαφή αποφέρει αποτελέσματα, δεν θα πρόκειται απλώς για μια ιστορία θησαυρού, αλλά για ένα σημαντικό ιστορικό εύρημα με διεθνή απήχηση.

Η περιέργεια παραμένει μεγάλη: ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί τώρα την τολμηρή προσπάθεια του κυνηγού θησαυρών, ελπίζοντας είτε σε επιβεβαίωση του μύθου είτε σε μια ακόμη συναρπαστική ιστορία από τον κοσμο των χαμένων θησαυρών.

