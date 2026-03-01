Η Λευκωσία διαψεύδει φήμες για ιρανικούς πυραύλους με στόχο την Κύπρο

Η κυπριακή κυβέρνηση διαψεύδει φήμες για ιρανικούς πυραύλους με στόχο την Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη απειλής.

Σε κατηγορηματική διάψευση των φημών προχώρησε η κυπριακή κυβέρνηση, αναφορικά με πληροφορίες ότι ιρανικοί πύραυλοι φέρονταν να κατευθύνονταν προς την Κύπρο. Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι οι φήμες περί αναχαίτισης πυραύλων είναι αναληθείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, υπογράμμισε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι «δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για την Κύπρο». Σύμφωνα με τον Λετυμπιώτη, οι δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρουν εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της χώρας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί ανησυχία για την ασφάλεια της Κύπρου.

In relation to statements and media reports referring to the launch of missiles towards the direction of #Cyprus, it is clarified that this is not the case and there is no indication whatsoever that any threat to the country has occurred.



The competent authorities are closely… https://t.co/AeyccUkjac — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε 24ωρη βάση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της περιοχής και η έγκαιρη αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής απειλής. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες, τονίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης από επίσημες πηγές.

Η διάψευση αυτή έρχεται μετά από κυκλοφορία ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών σε διάφορα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, που προκάλεσαν ανησυχία. Η Λευκωσία καλεί τους πολίτες να παραμένουν ήρεμοι και να ενημερώνονται από επίσημες ανακοινώσεις των αρχών για κάθε εξέλιξη σχετική με θέματα ασφαλείας.

