Η τελευταία κουβέντα που έκανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τον Τζον Λένον λίγο πριν από το τέλος

Τι είπαν Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Τζον Λένον στην τελευταία τους κουβέντα πριν από τον τραγικό θάνατο του θρύλου.

Η σχέση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ με τον Τζον Λένον σημάδεψε τη μουσική ιστορία, αλλά και η ρήξη τους μετά τη διάλυση των Beatles άφησε μια σκιά που κράτησε χρόνια. Κι όμως, λίγο πριν από τη δολοφονία του Λένον το 1980, οι δυο τους είχαν ήδη καταφέρει να ρίξουν τους τόνους και να αποκαταστήσουν, έστω σε προσωπικό επίπεδο, την επαφή τους.

Οι Beatles είχαν διαλυθεί επίσημα τον Απρίλιο του 1970, μέσα σε ένα κλίμα έντονων διαφωνιών και προσωπικών συγκρούσεων. Η σχέση των δύο βασικών δημιουργών της μπάντας επιδεινώθηκε, με αιχμές ακόμη και μέσα από τραγούδια. Ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ έχει αναφέρει ότι την περίοδο πριν τη διάλυση υπήρχε μεγάλη ένταση, ενώ η παρουσία της Γιόκο Όνο στο στούντιο και η πίεση της επιτυχίας επιβάρυναν ακόμη περισσότερο το κλίμα.

Χρόνια αργότερα, ο ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε ότι είχαν προλάβει να τα ξαναβρούν, κάτι που περιγράφει στο βιβλίο του «Wings: The Story of a Band on the Run». Παρά τις παλιές εντάσεις, η επανασύνδεση τους ήρθε μέσα από απλές, καθημερινές στιγμές, μακριά από τη δημόσια εικόνα των θρυλικών Beatles.

Η τελευταία τους συνομιλία

Όπως εξηγεί, η τελευταία φορά που μίλησε με τον Λένον ήταν σε ένα τηλεφώνημα που δεν είχε τίποτα το δραματικό ή συγκρουσιακό. Αντίθετα, συζητούσαν για κάτι τελείως καθημερινό: το ψήσιμο ψωμιού. Ο ΜακΚάρτνεϊ θυμάται ότι είχε αρχίσει να ασχολείται με την αρτοποιία και ενθουσιάστηκε όταν έμαθε ότι και ο Λένον έκανε το ίδιο, γεγονός που τους έδωσε αφορμή για μια χαλαρή κουβέντα.

«Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος σύγκρουσης ή έντασης. Ήμασταν απλώς δύο τύποι που μιλούσαν για κάτι ασήμαντο», έχει πει, περιγράφοντας τη συνομιλία ως μια απολύτως φυσιολογική στιγμή μεταξύ δύο παλιών φίλων, χωρίς τις εντάσεις που είχαν σημαδέψει το παρελθόν τους.

Μετά τη δολοφονία του Λένον, ο ΜακΚάρτνεϊ έχει παραδεχθεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα βάρη που κουβαλά είναι πως ποτέ δεν του είπε ξεκάθαρα πόσο τον αγαπούσε και τον εκτιμούσε. Όπως ανέφερε σε μεταγενέστερη συνέντευξή του, τότε ήταν απλώς «δύο παιδιά από το Λίβερπουλ» που δεν είχαν μάθει να εκφράζουν εύκολα τα συναισθήματά τους.

