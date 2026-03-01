Αβολη στιγμή στον «αέρα» του Open: «Να πάει να γαμ...»

Αμήχανη στιγμή σε ζωντανή εκπομπή του Open με ακούσιo... υβριστικό χαρακτηρισμό στον «αέρα». Η άμεση αντίδραση της Εύας Αντωνοπούλου και οι αντιδράσεις στα social media.

Μια αμήχανη στιγμή καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση του Open TV, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημερωτικής εκπομπής για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν.

Η κεντρική παρουσιάστρια Εύα Αντωνοπούλου έδωσε τον λόγο στον απεσταλμένο του σταθμού στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός. Ωστόσο, πριν εκείνος ξεκινήσει το σχόλειό του για την αντίδραση της Μόσχας στην επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, ακούστηκε στον «αέρα» να λέει τη φράση «να πάει να γαμ...», χωρίς φυσικά να διευκρινίζεται σε ποιον απευθυνόταν, γεγονός που προκάλεσε αιφνιδιασμό στο στούντιο.

Η παρουσιάστρια αντέδρασε άμεσα, επιχειρώντας να διαχειριστεί την αμήχανη κατάσταση, λέγοντας: «Ναι, είμαστε στον αέρα, πάμε στη Μαρία Αρώνη», αλλάζοντας γρήγορα τη ροή της συζήτησης.

Το στιγμιότυπο αναπαράχθηκε σχεδόν αμέσως στην πλατφόρμα X, όπου χρήστες σχολίαζαν το περιστατικό και επιχειρούσαν να ερμηνεύσουν τον αποδέκτη της επίμαχης φράσης, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο τηλεοπτικό «ατύχημα».

Ο γνωστός εχθρός όλων εκτός της Ρωσίας και του υπερηγεμόνα της, κύριος Αυγερινός.

Δημοσιογράχαχαχαχαχαχαχα Τέτοιοι είστε. Μην απορειτε ρε.... pic.twitter.com/3cBTV77rpi — 🎙Raoulito (@pafmix) March 1, 2026

