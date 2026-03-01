Νεκρός ο Αλί Χαμενεΐ μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ: Εθνικό πένθος 40 ημερών στο Ιράν

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του Αλί Χαμενεΐ. Το Ιράν κηρύσσει 40ήμερο εθνικό πένθος. Στις επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του και κορυφαίοι αξιωματούχοι.

Σε βαθιά πολιτική και θρησκευτική κρίση εισέρχεται το Ιράν, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ισλάμ, Αλί Χαμενεΐ, σε ηλικία 86 ετών. Η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3) ότι ο αγιατολάχ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, βυθίζοντας τη χώρα σε πολυήμερο πένθος.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της Τεχεράνης, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της είδησης. Ντυμένοι στα μαύρα, πολλοί κρατούσαν πορτρέτα του ηγέτη που βρισκόταν στο ύπατο αξίωμα από το 1989, φωνάζοντας συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, υπό τις σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τις συντονισμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Σάββατο (28/2) οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, σκοτώθηκαν επίσης μέλη της οικογένειάς του. Το πρακτορείο Fars News Agency επικαλέστηκε πηγές από το στενό περιβάλλον του, αναφέροντας ότι επιβεβαιώθηκαν οι θάνατοι της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής του.

Η ιρανική ηγεσία κήρυξε εθνικό πένθος διάρκειας 40 ημερών, με επτά ημέρες γενικής αργίας. «Με τη μαρτυρία του ανώτατου ηγέτη, το όραμα και η αποστολή του δεν θα χαθούν», ανέφερε παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης, υπογραμμίζοντας ότι η πορεία που χάραξε θα συνεχιστεί «με ακόμη μεγαλύτερο σθένος».

Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκαν και οι θάνατοι κορυφαίων στελεχών του ιρανικού μηχανισμού ασφαλείας. Μεταξύ αυτών ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και ο στενός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αλί Σαμχανί. Το πρακτορείο Mizan News Agency, που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία, μετέδωσε ότι αμφότεροι σκοτώθηκαν κατά τους μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη.

Οι εξελίξεις αναδιαμορφώνουν ραγδαία το πολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις επόμενες κινήσεις της Τεχεράνης και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης στο ήδη τεταμένο κλίμα της περιοχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ