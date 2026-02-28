Η στιγμή της σύλληψης άνδρα στο Σύνταγμα: Είχε μαζί του αεροβόλο όπλο (vid)

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα στο Σύνταγμα στη συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών, καθώς είχε στην κατοχή του αεροβόλο όπλο.

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο προχώρησε η αστυνομία το μεσημέρι του Σαββάτου (28/2) στο κέντρο της Αθήνας και ενώ η συγκέντρωση για την τραγωδία των Τεμπών ήταν σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων εκτός από τον άνδρα με το αεροβόλο όπλο, οι άνδρες της αστυνομίας εντόπισαν και μια τσάντα με βόμβες μολότοφ.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τις 13:00, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε τέσσερις συλλήψεις και 148 προσαγωγές.

