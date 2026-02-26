Τι στα αλήθεια σημαίνει το «Ε» στον λεβιέ ταχυτήτων των παλαιότερων αυτοκινήτων

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει το γράμμα «Ε» που συναντάς στον λεβιέ ταχυτήτων παλαιότερων κυρίως οχημάτων.

Πολλοί αναρωτιούνται τι σημαίνει στα παλαιότερα αυτοκίνητα το γράμμα «Ε» πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων. Οι περισσότεροι λεβιέδες έχουν μια αυξανόμενη σειρά αριθμών και ένα «R» για την όπισθεν.

Οι οδηγοί των αυτόματων αυτοκινήτων είναι εξοικειωμένοι με τα «P», «N», «D» και «R», και ίσως και με το «L», δηλαδή «Park», «Neutral», «Drive», «Reverse» και «Low» όταν χρειάζεται, αλλά όχι με το γράμμα «E».

Η Supercar Blondie ρώτησε το κοινό της αν γνώριζε τι σημαίνει και κάποιοι πιο έμπειροι οδηγοί έδωσαν την απάντηση, η οποία δεν αφορά τα σύγχρονα αυτοκίνητα, καθώς το «E» σημαίνει «Economy» (Οικονομία).

Τι είναι τελικά η επιλογή «Ε» στον λεβιέ ταχυτήτων

Κυρίως στα παλαιότερα αυτοκίνητα, μπορεί να υπάρχει η ταχύτητα «E», η οποία λειτουργεί σαν σχέση υψηλής ταχύτητας, που προσπαθεί να εξοικονομήσει καύσιμο, κρατώντας χαμηλές τις στροφές του κινητήρα, μειώνοντας τα RPM και ενδεχομένως απενεργοποιώντας κάποιους κυλίνδρους.

Στις μέρες μας το γράμμα «Ε» θα μπορούσε να σημαίνει «Extinct» (Εξαφανισμένο), αφού η μεγαλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου στους σύγχρονους κινητήρες έκανε αυτή τη λειτουργία πολύ βραχύβια. Αυτό είναι και ο λόγος που πλέον δεν το βλέπουμε στα σύγχρονα αυτοκίνητα..

Αν συναντήσει κάποιος το γράμμα «E» σε αυτοκίνητο, συνήθως σημαίνει ότι πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα. Αυτά είναι κυρίως αυτόματα, οπότε δεν χρειάζονται κάτι περισσότερο από τις βασικές επιλογές στον λεβιέ ταχυτήτων.

Ο κόσμος της αυτοκίνησης γίνεται σιγά-σιγά όλο και πιο ηλεκτρικός, πράγμα που σημαίνει ότι σε μία ή δύο γενιές από τώρα δεν θα έχει σημασία αν κάποιος δεν ξέρει τι σήμαινε το «E» στον λεβιέ ταχυτήτων.

