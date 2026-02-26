Το «ξενοδοχείο-φάντασμα» της Ισπανίας θα κοστίσει εκατομμύρια για να κατεδαφιστεί: Το συνοδεύουν ανατριχιαστικές ιστορίες (vid)

To ανατριχιαστικό εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στην Ισπανία που θα κοστίσει εκατομμύρια για να κατεδαφιστεί και η τρομακτική ιστορία πίσω από αυτό.

Ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην Ισπανία, που εδώ και περισσότερο από 50 χρόνια βρίσκεται σε ερείπια, προορίζεται για κατεδάφιση, ένα έργο που αναμένεται να κοστίσει στους φορολογούμενους 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το Hotel Añaza –γνωστό και ως το «ξενοδοχείο-φάντασμα»– βρίσκεται για περισσότερες από πέντε δεκαετίες στις ακτές της Ακοράν, λίγο νότια της Σάντα Κρους ντε Τενερίφε. Το 22ώροφο κτίσμα σε σχήμα Υ, που άρχισε να κατασκευάζεται το 1973 , είναι ένα από τα πιο διαβόητα εγκαταλελειμμένα κτήρια στα Κανάρια Νησιά, όχι μόνο για τη στοιχειωτική του όψη, αλλά και για τη σκοτεινή ιστορία των πέντε ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μέσα στους τοίχους του.

Έπειτα από δεκαετίες ανησυχιών για την ασφάλεια των πολιτών, μετά από τραγικά ατυχήματα και συνεχείς καταγγελίες για την αρνητική του επίδραση στο παράκτιο τοπίο, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τελικά ότι το κτίριο θα κατεδαφιστεί. Ωστόσο, με τα ερείπια να αποτιμώνται μόλις στις 48.000 ευρώ, η κατεδάφιση θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, αφήνοντας τους σχεδόν 900 καταγεγραμμένους ιδιοκτήτες (πολλοί εκ των οποίων είναι αλλοδαποί) χωρίς καμία απόδοση της επένδυσής τους.

Το ξενοδοχείο που δεν λειτούργησε ποτέ

Το έργο, που ξεκίνησε το 1973, προοριζόταν να αποτελέσει ξενοδοχείο 741 δωματίων. Εγκαταλείφθηκε μόλις δύο χρόνια αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι η κατασκευή είχε προχωρήσει χωρίς την απαραίτητη πολεοδομική άδεια και σε γη που δεν ήταν χαρακτηρισμένη για τόσο μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη.

Ο εργολάβος ξέμεινε από χρήματα και φέρεται να διέφυγε από το νησί, αφήνοντας πίσω του ένα 22ώροφο κέλυφος από σκυρόδεμα, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο 2.350 τετραγωνικά μέτρα και καλύπτει πάνω από 39.995 τετραγωνικά μέτρα δομημένου χώρου.

Οι αρχές διέταξαν για πρώτη φορά τη λήψη μέτρων ασφαλείας το 2016 , απαιτώντας περίφραξη ύψους τεσσάρων μέτρων και προειδοποιητικές πινακίδες για την απαγόρευση πρόσβασης. Το 2019 η εντολή επαναλήφθηκε, με επιπλέον απαιτήσεις για κάμερες ασφαλείας και πινακίδες σε πολλές γλώσσες.

Τα θανατηφόρα περιστατικά και η κατεδάφιση

Παρά τα παραπάνω μέτρα που πάρθηκαν, πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους αφού εισήλθαν παράνομα στο κτίριο, ανάμεσά τους και ένα 13χρονο κορίτσι τον Δεκέμβριο του 2025. Τα θανατηφόρα περιστατικά περιλαμβάνουν άλματα με αλεξίπτωτο από την οροφή και πτώσεις μέσα από ακάλυπτα ανοίγματα, ενώ άλλοι έχουν κινηματογραφήσει επικίνδυνα βίντεο parkour στο εσωτερικό της κατασκευής. Οι παραβάτες πλέον αντιμετωπίζουν πρόστιμα άνω των 500 ευρώ.

Ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο Provincial Boletín Oficial (BOP) επιβεβαιώνει ότι εγκρίθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση, επικαλούμενη «αδυναμία εκπλήρωσης της κοινωνικής λειτουργίας της ιδιοκτησίας», καθώς το κτίριο παραμένει ημιτελές και στερείται των απαραίτητων αδειών.

Έχει δοθεί προθεσμία ενός μήνα για ενστάσεις ή προσφυγές, όπως ανέφερε η εφημερίδα Express. Η κατεδάφιση προγραμματίζεται για την περίοδο 2026–2027, μια επιχείρηση που αναμένεται να είναι ιδιαίτερα περίπλοκη λόγω της θέσης του κτιρίου πάνω σε βράχο και της παρουσίας επικίνδυνων υλικών, όπως ο αμίαντος.