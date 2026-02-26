Μετά από 70 εκατομμύρια χρόνια αλλαγών στο εσωτερικό της Γης, οι επιστήμονες ανακάλυψαν την προέλευση της βαρυτικής τρύπας της Ανταρκτικής.

Η μεγαλύτερη βαρυτική ανωμαλία της Γης φαίνεται πως πλέον απέκτησε εξήγηση. Η βαρύτητα είναι μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της φύσης και η δύναμή της να έλκει αντικείμενα προς τον πυρήνα της Γης είναι γνωστή.

Ωστόσο, στην Ανταρκτική υπάρχει ένα είδος ανωμαλίας που ανατρέπει κάθε ορθολογική εξήγηση. Πρόκειται για τη λεγόμενη «βαρυτική τρύπα», μια περιοχή όπου μεγάλες δυνάμεις αργής κίνησης, κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, καθόρισαν τη μοίρα τεράστιων στρωμάτων πάγου.

Η μελέτη που ανέτρεψε τα δεδομένα

Η εξήγηση αυτής της ανωμαλίας φαινόταν μακρινή, μέχρι τη δημοσίευση της μελέτης του γεωφυσικού Alessandro Forte από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και του Petar Glisovic από το Ινστιτούτο Φυσικής της Γης στο Παρίσι. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports και ανασυνθέτει με ακρίβεια την εξέλιξη της βαρυτικής τρύπας στην Ανταρκτική κατά τα τελευταία 70 εκατομμύρια χρόνια. Για την πραγματοποίηση της μελέτης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν σεισμικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια μοντελοποίησαν με υπολογιστές.

Το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό όσο και αποκαλυπτικό. Η βαρυτική τρύπα είναι αποτέλεσμα συνεχών μεταβολών στην πυκνότητα των πετρωμάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της Ανταρκτικής. Αυτές οι αλλαγές στη μάζα και τον όγκο των πετρωμάτων ήταν ασθενέστερες στο παρελθόν, όμως οι έρευνες δείχνουν μια σημαντική ενίσχυσή τους κατά την περίοδο μεταξύ 50 και 30 εκατομμυρίων ετών πριν. Αυτή η χρονική σύμπτωση δεν είναι τυχαία, καθώς τότε η επιφάνεια της Γης γνώρισε μεγάλες αλλαγές, όπως η έναρξη μιας γενικευμένης παγετωνικής περιόδου που εξακολουθεί να υφίσταται στην Ανταρκτική.

Η σημασία της μελέτης

Η γνώση της προέλευσης μία εκ των μεγαλύτερων βαρυτικών ανωμαλιών της Γης δεν συμβάλλει μόνο στη διαλεύκανση αβεβαιοτήτων και φημών, αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του σχηματισμού και του μέλλοντος της Ανταρκτικής. Όπως εξήγησε ο Forte, «αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς το εσωτερικό της Γης επηρεάζει τη βαρύτητα και τα επίπεδα της θάλασσας, θα αποκτήσουμε γνώσεις για παράγοντες που μπορεί να είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των μεγάλων πάγων».

Στα αποτελέσματα της έρευνας των δύο γεωφυσικών προστίθενται και βαρυτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από δορυφόρους, τα οποία επέτρεψαν να διαπιστωθεί στενή συμφωνία και να επικυρωθούν τα μοντέλα της νέας μελέτης. Προς το παρόν, η έρευνα προσφέρει πληροφορίες μόνο για τη σύσταση της βαρυτικής τρύπας στην Ανταρκτική, όμως οι μελέτες σχετικά με τη σχέση της με την εξέλιξη των πάγων στην τέταρτη μεγαλύτερη ήπειρο του κόσμου συνεχίζονται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ