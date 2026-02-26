Τα πιο ηλιόλουστα μέρη στον κόσμο: Η ελληνική πόλη που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα

Το πιο ηλιόλουστο μέρος στη Γη μπορεί να υπερηφανεύεται για πάνω από 3.500 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως.

Το μεγαλύτερο κριτήριο για τους περισσότερους τουρίστες όταν επιλέγουν ένα μέρος για τις διακοπές τους είναι συνήθως ο Ήλιος και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Έρευνα που εξέτασε 50 προορισμούς σε όλο τον κόσμο ανέλυσε τις περιοχές, με βάση παράγοντες όπως η ποσότητα ηλιακού φωτός, η σωστή διατροφή, ο χρόνος στη φύση, η ποιότητα του ύπνου και η σωματική άσκηση σε κάθε περιοχή.

Το μέρος που έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις

Σύμφωνα με το Travel + Leisure, η πόλη που κατατάσσεται ως η πιο ηλιόλουστη με 3.577 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο, είναι το Ντουμπάι. Εκεί οι τουρίστες μπορούν να απολαύσουν 8 έως 10 ώρες ηλιοφάνειας καθημερινά. Η πόλη μπορεί εύκολα να φτάσει σε θερμοκρασίες μέσης έως υψηλής της τάξης των 30°C τους καλοκαιρινούς μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι οι τουρίστες θα συναντούν ζεστό και ηλιόλουστο καιρό.

Ακόμα και τον Ιανουάριο, η θερμοκρασία στη Ντουμπάι είναι ήπια, γύρω στους 19°C. Η πόλη είναι γεμάτη πολυτελή εμπορικά κέντρα και εντυπωσιακούς ουρανοξύστες για εξερεύνηση. Πρόσφατα, κατετάγη τρίτη στη λίστα Travellers’ Choice Awards 2025 του TripAdvisor, όπου ο ιστότοπος ταξιδίων αποκάλυψε τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της προηγούμενης χρονιάς.

Η ελληνική πόλη της λίστας

Όσον αφορά άλλους ηλιόλουστους προορισμούς της λίστας, το Κάιρο κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 3.477 ώρες ηλιοφάνειας το χρόνο (περίπου 300 μέρες ηλιοφάνειας ετησίως).

Η Ντόχα κατετάγη τρίτη, ενώ το Λος Άντζελες και το Ορλάντο συμπληρώνουν την κορυφαία πεντάδα. Πιο κάτω βρίσκονται οι Λισαβόνα, Δελχί, Αθήνα, Σαντιάγο και Μαδρίτη βρίσκονται στην κορυφαία δεκάδα ηλιόλουστων προορισμών.

