Πώς να κοιμηθείς σε 60 δευτερόλεπτα: Η μέθοδος του Χάρβαρντ που σε στέλνει αμέσως για ύπνο

Αν νυστάζεις όλη μέρα αλλά μόλις πέφτεις στο κρεβάτι το μυαλό σου κάνει πάρτι, αυτός το τρικ ύπνου από το Χάρβαρντ μπορεί να σε σώσει.

Τι κι αν κάθε βράδυ μετά το φαγητό τα μάτια κλείνουν μόνα τους; Τη στιγμή που πέφτεις στο κρεβάτι μετράς όλα αλλάζουν και εκεί είναι που δεν σε παίρνει τελικά ο ύπνος με τίποτα. Γυρνάς πλευρό, κοιτάς το ταβάνι και ο ύπνος… άφαντος.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η λεγόμενη «μέθοδος του Χάρβαρντ». Πρόκειται για μια απλή τεχνική αναπνοής που υπόσχεται να σε χαλαρώσει και να σε στείλει για ύπνο μέσα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα. Το τρικ αυτό τον έχει δημιουργήσει ο Dr. Andrew Weil, γιατρός του Χάρβαρντ, και βασίζεται στη μέθοδο αναπνοής 4-7-8. Εύκολο, γρήγορο και χωρίς καμία απολύτως προετοιμασία.

Πώς λειτουργεί; Εισπνέεις από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κρατάς την αναπνοή για 7 και εκπνέεις αργά από το στόμα για 8. Το επαναλαμβάνεις τέσσερις φορές και… καληνύχτα.

Η τεχνική έχει ρίζες στη yoga και το pranayama και έχει στόχο να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα. Το κράτημα της αναπνοής βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και το μυαλό να κατεβάσει ρυθμούς.

Extra tip πριν πέσεις για ύπνο: απόφυγε τις οθόνες και μην σκρολάρεις με τις ώρες στα social media. Σίγουρα δεν θα σε βοηθήσει. Ίσα ίσα που μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.