«Ούτε πουλιά δεν προσγειώνονται έτσι»: Έλληνας πιλότος γίνεται viral για τις ατάκες του εν ώρα πτήσης

Ένας Έλληνας πιλότος έχει καταφέρει να γίνει viral σto TikTok χάρη στις τρομερές του ατάκες κατά τη διάρκεια των πτήσεών του.

Υπάρχουν πτήσεις που τις θυμάσαι για την ταλαιπωρία, άλλες για τις αναταράξεις και κάποιες… για τις ατάκες. Γιατί, εντάξει, όλοι θέλουμε να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, αλλά αν το ταξίδι μας έχει και ενδιαφέρον, τότε γίνεται ακόμα καλύτερο. Κάπου εδώ μπαίνει στην ιστορία ένας Έλληνας πιλότος που αποφάσισε να κάνει το μικρόφωνο του cockpit λίγο πιο entertaining απ’ ό,τι έχουμε συνηθίσει.

Γιατί την ώρα που οι περισσότεροι πιλότοι περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα ή λένε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, εκείνος πετάει τις ατάκες του με τέτοια άνεση που κάνει τους επιβάτες να γελάνε και να χειροκροτάνε πριν καν κουμπώσουν τη ζώνη.

Ο λόγος για τον κύριο Μανώλη Φουντουλάκη της αεροπορικής εταιρείας Sky Express, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να γίνει viral στον μαγικό κόσμο του TikTok χάρη σε κάποιες ατάκες του κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

Σε βίντεο που ανέβηκε πρόσφατα στην πλατφόρμα και έχει ξεπεράσει ήδη τις 800.000 προβολές, ο viral πιλότος λέει από τα μεγάφωνα: «μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια», με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ στη συνέχεια τον ακούμε να λέει κατά τη διάρκεια της προσγείωσης: «είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα, για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι«.

Και κάπως έτσι, μια απολύτως συνηθισμένη πτήση μετατράπηκε σε viral moment, αποδεικνύοντας ότι λίγη ατάκα, σωστό timing και ελληνικό χιούμορ μπορούν να απογειώσουν (κυριολεκτικά και μεταφορικά) την εμπειρία.