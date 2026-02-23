Η «καταραμένη» ημερομηνία για τα καρτέλ στο Μεξικό: Ο Ελ Μέντσο «έπεσε» την ίδια μέρα με τον Ελ Τσάπο

Η 22η Φεβρουαρίου επανέρχεται στην ιστορία του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος με δραματικό τρόπο.

Η 22η Φεβρουαρίου φαίνεται πως έχει αποκτήσει μια σκοτεινή συμβολική φόρτιση για τον κόσμο του μεξικανικού ναρκεμπορίου. Μια ημερομηνία που, με διαφορά ετών, συνδέθηκε με δύο από τα πιο ισχυρά ονόματα των καρτέλ: τον «Ελ Τσάπο» και τον «Ελ Μέντσο».

Το 2026, οι ομοσπονδιακές δυνάμεις του Μεξικού ανακοίνωσαν ότι ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο» και ηγέτης του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, σκοτώθηκε σε επιχείρηση στην πολιτεία Χαλίσκο. Ένας από τους πλέον καταζητούμενους ναρκοβαρόνους παγκοσμίως έπεσε ύστερα από σφοδρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας, σε μια επιχείρηση που φέρεται να είχε και διεθνή συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών.

Η «καταραμένη» ημερομηνία των καρτέλ

Η ημερομηνία δεν είναι τυχαία. Στις 22 Φεβρουαρίου του 2014, οι μεξικανικές αρχές είχαν καταφέρει να συλλάβουν τον Χοακίν Γκουσμάν Λοέρα, τον διαβόητο «Ελ Τσάπο», στο Μαζατλάν της Σιναλόα. Ήταν τότε μια τεράστια επιτυχία για την κυβέρνηση, καθώς ο επικεφαλής του Καρτέλ Σιναλόα βρισκόταν για χρόνια στη λίστα των πιο επικίνδυνων φυγόδικων του κόσμου, μετά την απόδρασή του από τη φυλακή το 2001.

Ωστόσο, η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το 2015, ο «Ελ Τσάπο» κατάφερε να αποδράσει ξανά, αυτή τη φορά από φυλακή υψίστης ασφαλείας, χρησιμοποιώντας μια υπόγεια σήραγγα μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου που είχε κατασκευαστεί κάτω από το κελί του. Η απόδραση προκάλεσε διεθνή αίσθηση και εξέθεσε σοβαρά το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.

Δύο ονόματα, δύο διαφορετικά τέλη

Χρόνια αργότερα, η ίδια ημερομηνία συνδέθηκε με ένα τελείως διαφορετικό τέλος. Ο «Ελ Μέντσο», επικεφαλής ενός από τα πιο βίαια και ισχυρά καρτέλ των τελευταίων ετών, εντοπίστηκε σε επιχείρηση των αρχών που εξελίχθηκε σε ένοπλη σύγκρουση. Σε αντίθεση με τον «Ελ Τσάπο», που συνελήφθη και αργότερα εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο «Ελ Μέντσο» σκοτώθηκε επί τόπου, κλείνοντας οριστικά τον κύκλο της εγκληματικής του δράσης.

Σήμερα, ο «Ελ Τσάπο» εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε καθεστώς απομόνωσης. Για εκείνον, η 22η Φεβρουαρίου σηματοδότησε την αρχή της πτώσης του. Για τον «Ελ Μέντσο», αποτέλεσε το οριστικό τέλος.

Μια ημερομηνία που δείχνει πώς η ιστορία του οργανωμένου εγκλήματος γράφεται συχνά με συμβολισμούς, αλλά τελικά κρίνεται στο πεδίο των επιχειρήσεων και της ισχύος των κρατικών μηχανισμών.

