Θρίλερ στο Εκουαδόρ: 5 ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν κρεμασμένα σε παραλία

Πέντε ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν κρεμασμένα από σχοινιά σε τουριστική παραλία στο Εκουαδόρ.

Πέντε ανθρώπινα κεφάλια βρέθηκαν κρεμασμένα από σχοινιά σε μια τουριστική παραλία στο Εκουαδόρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας την Κυριακή (11/1). Την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εικόνες που δημοσιεύτηκαν από μέσα ενημέρωσης του Εκουαδόρ έδειχναν το αιματηρό σκηνικό.

Δίπλα στα κεφάλια υπήρχε μια προειδοποιητική πινακίδα που απευθυνόταν σε φερόμενους εκβιαστές ψαράδων στο μικρό αλιευτικό λιμάνι του Πουέρτο Λόπες. Τα σχοινιά ήταν δεμένα σε ξύλινους πασσάλους στην παραλία.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά, το περιστατικό αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ εγκληματικών ομάδων. Δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών με διασυνδέσεις με διεθνή καρτέλ δραστηριοποιούνται στην περιοχή και έχουν χρησιμοποιήσει ψαράδες και τα μικρά τους σκάφη για παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις αρχές.

Η διαμάχη για τον έλεγχο εδαφών και των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών έχει πυροδοτήσει βίαια επεισόδια σε ολόκληρη την επαρχία Μανάμπι, όπου βρίσκεται το Πουέρτο Λόπες. Η αστυνομία ανακοίνωσε το Σάββατο (10/1) ότι πραγματοποίησε επιχειρήσεις ελέγχου και επιτήρησης στο Πουέρτο Λόπες, στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί σε εννέα από τις 24 επαρχίες της χώρας των Άνδεων, συμπεριλαμβανομένης της Μανάμπι.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποσκοπεί στον περιορισμό της βίας, ιδίως στις παράκτιες περιοχές και προβλέπει τον περιορισμό ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων. Η αιματοχυσία έρχεται σε μια περίοδο γενικότερης επιδείνωσης της ασφάλειας στο Εκουαδόρ, όπου η βία που συνδέεται με τις διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών και τις αντιπαλότητες συμμοριών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Συνεχόμενα περιστατικά βίας

Τον Οκτώβριο , πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν θανάσιμα σε αίθουσα μπιλιάρδου στο Σάντο Ντομίνγκο, δυτικά της πρωτεύουσας Κίτο, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια αυτού που η αστυνομία περιέγραψε ως διαμάχη μεταξύ συμμοριών.

Έναν μήνα νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο , άλλη επίθεση σε αίθουσα μπιλιάρδου άφησε επτά νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, ένα από τα πιο πολύνεκρα μεμονωμένα περιστατικά πυροβολισμών που καταγράφηκαν στη χώρα φέτος.

Πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο , ο πρώην 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής του Εκουαδόρ, Μάριο Πινέιδα, σκοτώθηκε μαζί με ακόμη ένα άτομο κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στο Γκουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Ένα τρίτο θύμα τραυματίστηκε.

Το 2025 ήταν η πιο βίαιη χρονιά που έχει καταγραφεί στο Εκουαδόρ, με περισσότερες από 9.000 ανθρωποκτονίες σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2023 με 8.248 θανάτους.

