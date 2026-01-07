Έξαλλη η Σκορδά με την δήλωση Βαρουφάκη ότι έχει κάνει ecstasy: «Είναι ντροπή» (vid)

To ξέσπασμα της Φαίης Σκορδά προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει δοκιμάσει ecstasy στο παρελθόν.

Θύελλα αντιδράσεων σήκωσε η πρόσφατη συνέντευξη του Γιάνη Βαρουφάκη, με την Φαίη Σκορδά να ξεσπάει εναντίον του κατά την διάρκεια της εκπομπής στο Mega. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στο παρελθόν είχε δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες, παραδοχή που εξόργισε την παρουσιάστρια.

«Είναι μέγα θέμα αυτές τις μέρες κι έχουμε πάθει σοκ, ότι παιδιά στα βόρεια προάστια διακινούν μέσα στα σχολεία ναρκωτικά… Εάν κάποιος άλλος έκανε αυτή τη δήλωση, ότι τα πρώτα 24ωρα ήμουν τέλεια και μετά είχα πονοκέφαλο, τι θα γινόταν; Επιτρέπεται αυτός ο λόγος, αυτή η απάντηση, όταν υπάρχει στην επικαιρότητα τέτοιο θέμα; Είναι ντροπή! Λες και είμαι αλλού, σε άλλη πραγματικότητα», είπε εξοργισμένη η Φαίη Σκορδά.

Δείτε το ξέσπασμα της Σκορδά στο 08:20

Η δήλωση Βαρουφάκη

Μιλώντας στο vidcast «Phasma», ο Γιάνης Βαρουφάκης εμφανίστηκε αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις προσωπικές του εμπειρίες με τα ναρκωτικά. Σε ερώτηση σχετικά με το αν έχει βρεθεί σε rave πάρτι και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και γενικός γραμματέας του ΜέΡΑ25 απάντησε χωρίς περιστροφές πως «έχω πάρει ουσίες, αυτό έλειπε να μην είχα».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϋ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15-16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

