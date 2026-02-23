Η διαδρομή Λονδίνο-Παρίσι θα μπορούσε να διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά με ένα φουτουριστικό νέο έργο

Ένα φουτουριστικό ταξίδι hyperloop από το Λονδίνο στο Παρίσι θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των δύο πόλεων σε μόλις κάτω από 30 λεπτά.

Το Hyperloop είναι μια καινοτόμος μέθοδος μεταφοράς που προτείνει τη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων μέσα σε σωλήνες (κάψουλες) χαμηλής πίεσης, με υψηλές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας σχεδόν μαγνητική ανύψωση και ηλεκτρική προώθηση. Η ιδέα βασίζεται στο να μειωθεί η αντίσταση του αέρα και η τριβή, επιτρέποντας στα οχήματα να κινηθούν πολύ γρήγορα-θεωρητικά έως και 1200 km/h.

Οι κάψουλες επιβατών που ταξιδεύουν σε υψηλές ταχύτητες μέσα από σωλήνες χαμηλής πίεσης, οι οποίες θα μπορούσαν περαιτέρω να συνδέσουν το Λονδίνο με τις Βρυξέλλες σε 20 λεπτά, το Άμστερνταμ σε 22 λεπτά και το Βερολίνο σε λίγο πάνω από μία ώρα.

Στην Ολλανδία οι δοκιμές

Η Ευρώπη έχει γίνει βασικό πεδίο δοκιμών για το καινοτόμο σύστημα με τα εγκαίνια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Hyperloop το 2024 στο Veendam, στην Ολλανδία. Μηχανικοί πρόσφατα επέδειξαν μια «διαδρομή χωρίς κινούμενα μέρη», που επέτρεπε στις κάψουλες να αλλάζουν πορείες χωρίς μηχανικές αλλαγές στις ράγες.

Ο Gavin Haines, συγγραφέας ταξιδιωτικών άρθρων για την εφημερίδα The Telegraph, επισκέφτηκε πρόσφατα τον ολλανδικό χώρο, όπου είδε από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα. Ο διευθυντής του κέντρου, Kees Mark, είπε στον Haines ότι έχει ταξιδέψει ο ίδιος στο σύστημα δοκιμών και περιέγραψε την εμπειρία του ως «πιο κοντά στο να πετάς παρά στο παραδοσιακό ταξίδι με τρένο».

Συγκεκριμένα είπε: «Το να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσαμε να πίνουμε καφέ στο Παρίσι σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα είναι μια τεράστια αλλαγή νοοτροπίας. Μοιάζει περισσότερο με πτήση. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του hyperloop, δεν υπάρχει φθορά από κινούμενα μέρη».

Οι αντικειμενικές δυσκολίες

Ωστόσο, το έργο αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Η διατήρηση κενού σε μεγάλους σωλήνες είναι τεχνικά δύσκολη και η χρηματοδότηση πλήρων διαδρομών θα απαιτούσε δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Virgin Hyperloop σταμάτησε τις επιβατικές λειτουργίες το 2023 λόγω προβλημάτων ασφαλείας, ενός πολύπλοκου ρυθμιστικού πλαισίου και εκτεταμένων οικονομικών προκλήσεων.

Ο Richard Branson, ένας από τους πρώτους επενδυτές του έργου, αποχώρησε αφού η εταιρεία δεν πέτυχε τον στόχο ταχύτητας των 700 μιλίων/ώρα – φτάνοντας μόνο τα 107 μίλια/ώρα στην πρώτη ανθρώπινη δοκιμή. Η χωρητικότητα στο προτεινόμενο δίκτυο hyperloop είναι άλλη μια ανησυχία. Οι κριτικοί σημείωσαν ότι οι πρώτες επιβατικές κάψουλες μεταφέρουν πολύ λιγότερους ανθρώπους από τα συνηθισμένα βαγόνια τρένου. Προς το παρόν, το hyperloop βρίσκεται ακόμη στη φάση δοκιμών, χωρίς επιβεβαιωμένες ημερομηνίες κατασκευής.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, περιορισμένες εμπορικές διαδρομές θα μπορούσαν να εισαχθούν τη δεκαετία του 2030, αλλά ένα ταξίδι 30 λεπτών μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού παραμένει ένα φιλόδοξο μελλοντικό σχέδιο παρά ένας καθορισμένος στόχος.

Η Ιαπωνία πρωτοπόρος στην ταχύτητα

Στην άλλη άκρη του κόσμου, η Ιαπωνία κατασκευάζει αυτό που θα μπορούσε να γίνει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο, με ταχύτητες που ενδέχεται να φτάσουν τα 603,5 χλμ/ώρα. Το εντυπωσιακό νέο όχημα είναι ακόμη υπό ανάπτυξη και θα ονομάζεται L0 Series, ένα ιαπωνικό τρένο maglev.

Το τρένο χρησιμοποιεί μαγνητική αιώρηση για να ανυψωθεί από την ράγα, ενώ ένας ηλεκτρικός κινητήρας θα βοηθήσει στην προώθηση των βαγονιών –οδηγώντας σε πρωτοφανείς ταχύτητες. Μέχρι στιγμής, το έργο φέρεται να έχει κοστίσει το αστρονομικό ποσό των 52 δισεκατομμυρίων λιρών.

